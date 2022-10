Nga, Syria diệt hơn 100 phiến quân

Lực lượng Nga và Syria tiêu diệt khoảng 120 phiến quân trong hai cuộc tập kích riêng biệt, phá hủy nhiều phương tiện và khí tài.

Trong cuộc họp báo ngày 16/10, thiếu tướng Oleg Yegorov, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Các bên tham chiến tại Syria của Nga, thông báo không quân nước này tấn công một trại huấn luyện và sở chỉ huy của nhóm phiến quân tại tây bắc Syria, "tiêu diệt khoảng 100 phần tử cực đoan, phá hủy một sở chỉ huy, kho đạn, vũ khí, vật tư và 15 phương tiện gắn súng máy".

Tướng Yegorov cho biết các nhóm phiến quân Jabhat al-Nusra, Jabhat al-Shamiyah và Feilak al-Sham tiếp tục đụng độ ở khu vực tây bắc Syria nhằm phân chia vùng ảnh hưởng.

Quân đội Syria mở chiến dịch ở tỉnh miền nam Daraa dưới sự yểm trợ của không quân Nga, tiêu diệt 20 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong số phiến quân bị hạ, có 4 kẻ tổ chức vụ tấn công khủng bố nhằm vào một xe buýt của lực lượng vũ trang Syria, khiến 19 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Cường kích Su-25 cất cánh từ căn cứ Khmeimim tại Syria tháng 10/2015. Ảnh: RIA Novosti.

Nga triển khai lực lượng tới Syria từ năm 2015 theo yêu cầu của Tổng thống Bashar al-Assad nhằm hỗ trợ quân đội chính phủ nước này chống phiến quân Hồi giáo và các nhóm nổi dậy. Nga sau đó rút một phần lực lượng tại Syria và tiếp tục vận hành hai căn cứ quân sự tại quốc gia Trung Đông tới nay.

Quân đội Mỹ triển khai lực lượng tới Syria dưới thời cựu tổng thống Barack Obama với lý do chống IS. Mỹ rút phần lớn lực lượng khỏi Syria sau khi IS bị đánh bại, nhưng vẫn duy trì căn cứ quân sự al-Tanf và tiếp tục phối hợp với các nhóm vũ trang đối lập với chính phủ Syria để chống lại tàn dư IS.

Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai bất hợp pháp căn cứ al-Tanf, còn Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các lực lượng đồng minh với họ ở Syria được bảo vệ. Hồi tháng 6, Nga không kích vị trí nhóm dân quân Maghawir al-Thawra do Washington hậu thuẫn tại Syria, nhưng thông báo trước cho quân đội Mỹ.

Vị trí tỉnh Daraa của Syria (màu đỏ). Đồ họa: Wikimedia.

Nguyễn Tiến (Theo TASS)