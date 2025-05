Nga phát triển vaccine điều trị dị ứng mèo

Loại vaccine mới đang trong giai đoạn thử nghiệm trên người, có khả năng cung cấp phương pháp điều trị ít tác dụng phụ hơn cho người bị dị ứng mèo.

Vaccine được bào chế theo công nghệ tái tổ hợp, là loại đầu tiên dành cho bệnh dị ứng mèo. Vaccine tái tổ hợp là loại sử dụng một phần nhỏ, vô hại của virus hoặc chất gây dị ứng, thay vì lấy trực tiếp nguồn virus, vi khuẩn hoặc chất gây dị ứng thực tế.

Dự án do Đại học Sechenow ở Moskva thực hiện, hợp tác với Đại học Y Vienna, thử nghiệm tiền lâm sàng trên thỏ và công bố kết quả trên tạp chí khoa học Allergy vào tháng 4. Theo đó, vaccine kích thích sản xuất kháng thể ngăn chặn tới 85% phản ứng dị ứng do mèo gây ra. Họ cũng so sánh với các liệu pháp miễn dịch đặc hiệu sẵn có, cho thấy phương pháp miễn dịch có kết quả yếu hơn trong quá trình nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu phát triển nhiều vaccine, sau đó chọn ra hai loại có triển vọng nhất cho bệnh dị ứng mèo, để thử nghiệm trên người.

Minh họa người nuôi mèo. Ảnh: Vecteezy

Dị ứng mèo ảnh hưởng tới khoảng 20% dân số thế giới, là một trong những loại quá mẫn phổ biến nhất trong đời sống. Bệnh có thể biểu hiện bằng các triệu chứng như hắt hơi, ho, tức ngực, khó thở, ngứa mắt và da. Dị ứng mèo có thể trở nên nghiêm trọng ở những người mắc hen suyễn.

Hiện có nhiều cách điều trị dị ứng với mèo, ví dụ sử dụng thuốc kháng histamin, thuốc thông mũi, steroid dạng xịt mũi... Những người bị dị ứng mèo được khuyến cáo giảm tiếp xúc, không nuôi mèo, tránh giao tiếp gần với người nuôi mèo, sử dụng thuốc dị ứng trước khi sử dụng đồ dùng chứa lông, da hoặc các thành phần liên quan con vật.

Văn Hà (Theo RT, WebMD)