Ngã gục vì nhồi máu cơ tim trên tàu biển

Người đàn ông Ấn Độ, 49 tuổi, bất ngờ khó thở rồi ngã quỵ khi làm việc trên tàu ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu, thoát cửa tử nhờ được đưa vào đất liền can thiệp kịp thời.

Trên tàu, nhân viên y tế nỗ lực xoa bóp tim, sốc điện nhiều lần và đặt nội khí quản trước khi đưa ông vào bờ cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Kết quả cho thấy bệnh nhân nhồi máu cơ tim nguy kịch, được chuyển khẩn đến Bệnh viện FV trong đêm, vừa di chuyển vừa hồi sức suốt hơn 3 giờ.

Ngày 25/9, TS.BS Hồ Minh Tuấn, Trưởng khoa Tim mạch & Tim mạch Can thiệp, cho biết siêu âm nhanh tại giường ghi nhận bệnh nhân nhồi máu cơ tim kèm sốc tim và ngưng tim. Sốc tim là tình trạng tim mất chức năng co bóp, gây ứ máu trong phổi, buộc phải đặt nội khí quản hoặc cho bệnh nhân thở oxy liều cao.

Các bác sĩ lập tức can thiệp đặt stent tái thông mạch vành, chỉ trong khoảng 20 phút, giúp dòng máu nuôi tim phục hồi, các chỉ số điện tâm đồ và huyết áp ổn định trở lại. Bệnh nhân nhanh chóng hồi phục, xuất viện và trở về quê nhà sau 10 ngày bằng chuyến bay dân dụng mà không cần hỗ trợ y tế. Chức năng tim của ông hồi phục về mức gần như bình thường.

Các y bác sĩ can thiệp tim cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhồi máu cơ tim cấp là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhập viện và tử vong hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022 có gần 20 triệu người chết vì bệnh tim mạch, chiếm khoảng 32% số ca tử vong toàn cầu, trong đó phần lớn liên quan đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Nhiều trường hợp tử vong xảy ra ngay trong những giờ đầu do biến chứng rối loạn nhịp.

Dấu hiệu cảnh báo thường gặp nhất là đau ngực kéo dài trên 30 phút, kèm khó thở, vã mồ hôi. Một số người không biểu hiện đau ngực mà có những triệu chứng không đặc hiệu như cảm giác mệt mỏi, cảm giác hồi hộp, khó thở, đau thượng vị, buồn nôn, nôn, rối loạn tri giác...

Nếu gặp những triệu chứng này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch. Trong cấp cứu tim mạch, thời gian quyết định sự sống còn cũng như khả năng phục hồi, giảm biến chứng cho bệnh nhân. Theo khuyến cáo của các hiệp hội tim mạch Mỹ và châu Âu, thời gian vàng trong cấp cứu tim mạch (kể từ khi vào phòng cấp cứu cho tới lúc bác sĩ khai thông mạch máu bị tắc) là 90 phút.

Người có nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim là bệnh nhân đã từng được chẩn đoán bệnh mạch vành, có những yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành như lớn tuổi (nam trên 45 tuổi, nữ trên 55 tuổi), thừa cân, béo phì, ít vận động thể lực, hút thuốc lá, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, stress về thể chất và tinh thần. Kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ đóng vai trò then chốt trong phòng tránh nhồi máu cơ tim.

Lê Phương