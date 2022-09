Nga có thể đã thu gần 160 tỷ USD từ bán năng lượng sau xung đột

6 tháng qua, châu Âu, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ là những nước mua nhiều năng lượng Nga nhất, nhập khẩu tổng cộng hơn 100 tỷ euro.

AFP trích báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) (Phần Lan) ước tính Nga đã thu về 158 tỷ euro (158 tỷ USD) từ xuất khẩu năng lượng trong 6 tháng kể từ chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong đó, Liên minh châu Âu (EU) đóng góp một nửa.

Trong 6 tháng tính từ ngày 24/2 – thời điểm Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, CREA ước tính EU nhập khẩu nhiều nhiên liệu hóa thạch của Nga nhất, với 85,1 tỷ euro. Theo sau là Trung Quốc với 34,9 tỷ euro và Thổ Nhĩ Kỳ với 10,7 tỷ euro.

"Xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch đóng góp khoảng 43 tỷ euro cho ngân sách liên bang Nga kể từ đầu xung đột, góp phần duy trì cuộc chiến tại Ukraine", CREA cho biết.

CREA kêu gọi các biện pháp trừng phạt hiệu quả hơn với Moskva, do chiến dịch quân sự khiến giá dầu mỏ, khí đốt và than đá tăng vọt. "Giá nhiên liệu hóa thạch tăng vọt đồng nghĩa nguồn thu của Nga hiện cao hơn nhiều các năm trước, bất chấp khối lượng xuất khẩu năm nay giảm", tổ chức trên cho biết.

Giá khí đốt tại châu Âu gần đây liên tiếp lập kỷ lục do Nga siết cung. Giá dầu thô cũng tăng vọt trong quý I, nhưng sau đó dần hạ nhiệt.

Dù EU đã dừng mua than đá Nga, khu vực này vẫn đang nhập dầu và khí đốt từ Moskva. CREA nhận định lệnh cấm nhập than đá Nga của EU có hiệu quả. Vì sau khi lệnh này có hiệu lực, xuất khẩu than Nga đã xuống thấp nhất kể từ đầu xung đột. "Nga không thể tìm người mua thay thế EU", báo cáo cho biết.

Dù vậy, tổ chức này kêu gọi siết trừng phạt với dầu Nga xuất khẩu, thúc đẩy EU và Anh tận dụng lợi thế trong mảng vận tải biển toàn cầu để làm điều này.

"EU phải cấm việc sử dụng tàu và cảng do châu Âu sở hữu cho việc vận chuyển dầu Nga sang nước thứ 3. Anh cũng cần ngăn ngành bảo hiểm tham gia quá trình này", CREA cho biết.

Hôm 2/9, các nước G7 thống nhất sẽ áp trần giá bán dầu Nga. Mỹ đã thúc đẩy kế hoạch này nhiều tháng qua, với lý do việc này vừa ngăn Nga cấp tiền cho chiến dịch quân sự, vừa bảo vệ người tiêu dùng khi giá dầu tăng cao.

Hà Thu (theo AFP)