Nga chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc sinh học cho Việt Nam

Hà NộiCông ty dược phẩm Medsintez Nga và Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC ký hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất toàn diện thuốc sinh học.

Lễ ký kết diễn ra vào tối 12/9, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan. Đây là bước tiếp sau sự kiện VNVC thỏa thuận hợp tác toàn diện với Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) hồi tháng 5.

Theo thỏa thuận, hai đơn vị sẽ triển khai các hoạt động hợp tác nghiên cứu phát triển, sản xuất, thử nghiệm lâm sàng các thuốc mới và vaccine mới; phân phối sản phẩm dược phẩm chất lượng cao của Medsintez tại Việt Nam và trong khu vực ASEAN. Những loại thuốc sinh học công nghệ cao sẽ được chuyển giao sản xuất gồm: Albumin tái tổ hợp, Insulin tái tổ hợp; bút tiêm Insulin dùng một lần và tái sử dụng, thuốc điều trị đái tháo đường liraglutide, semaglutide; thuốc chống đông máu Heparin, kháng virus Triazavirin, hormone kích thích nang trứng ứng dụng trong điều trị vô sinh...

Ông Konstantin Gorodnitsky Trưởng Văn phòng Đại diện Công ty Medsintez tại Việt Nam và bà Trần Thị Hồng Thủy, Giám đốc Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC (hàng trên), ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan. Ảnh: Phạm Giang

VNVC và Medsintez cũng sẽ phối hợp nghiên cứu lâm sàng thuốc kháng virus Triazavirin trong điều trị sốt xuất huyết Dengue, tiềm năng góp phần nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

"Dự kiến, cuối năm 2027, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC sẽ bắt đầu sản xuất các vaccine thế hệ mới, thuốc sinh học tiên tiến của Nga và nhiều quốc gia trên thế giới", ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC, nói.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan cho biết y tế là lĩnh vực hợp tác then chốt, thể hiện sự tin cậy và gắn bó đặc biệt giữa Nga và Việt Nam trong đào tạo bác sĩ, cung cấp thuốc, vaccine, kỹ thuật hiện đại và xây dựng cơ sở y tế. Bà kỳ vọng hợp tác giữa viện nghiên cứu, trung tâm y học công nghệ cao giữa hai nước sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, đặc biệt trong điều trị ung thư cũng như sản xuất dược phẩm.

Công ty Vaccine VNVC hiện sở hữu hệ thống trung tâm tiêm chủng với gần 240 cơ sở trên cả nước, mỗi năm phục vụ tiêm chủng hàng chục triệu liều vaccine chất lượng cao. Nhà máy vaccine của VNVC đã khởi công, khi hoạt động dự kiến cung ứng hàng trăm triệu liều vaccine và sản phẩm sinh học mỗi năm.

Trước đó, tháng 5/2025, VNVC ký kết thỏa thuận hợp tác với các đối tác sở hữu năng lực hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ sinh học như Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật học Gamaleya, Tập đoàn Dược phẩm Binnopharm của Nga, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đầu tư, chuyển giao công nghệ và thương mại các thuốc sinh học, vaccine công nghệ cao bao gồm vaccine mRNA điều trị ung thư.

Medsintez là một trong những công ty dược phẩm công nghệ sinh học hàng đầu của Nga, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất thuốc dùng, thiết bị y tế và hoạt chất dược học. Với bề dày R&D và năng lực sản xuất đạt chuẩn quốc tế, Medsintez uy tín trong các chương trình chuyển giao công nghệ toàn cầu.

Gia Nghi