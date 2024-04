New York City Marathon bị đòi 0,75 triệu USD phí giao thông

MỹBan tổ chức New York City Marathon bị yêu cầu trả 750.000 USD cho khoản thất thu khi cầu Verazzano-Narrows bị cấm lưu thông để phục vụ giải đấu.

Hơn 50.000 VĐV sẽ dự New York City Marathon 2024 diễn ra ngày 3/11. Họ sẽ tranh tài trên tuyến đường mang tính biểu tượng với nhiều cây cầu, gồm cầu Verrazzano-Narrows ngoạn mục, nối Đảo Staten với Brooklyn ở điểm xuất phát. Cả phần trên và phần dưới của cây cầu đã được sử dụng cho giải major từ năm 1988.

Nhưng theo New York Times, từ 2024, Cơ quan Giao thông Đô thị (MTA) yêu cầu New York Road Runners (NYRR) - đơn vị tổ chức New York City Marathon - trả 0,75 triệu USD cho khoản thu phí bị mất khi cây cầu bị cấm lưu thông để phục vụ giải đấu.

Runner của New York City Marathon chạy trên cầu Verrazzano-Narrows tại giải năm 2017. Ảnh: TCS New York City Marathon

Đôi bên bế tắc trong đàm phán, khi MTA ban đầu đe dọa giới hạn runner phần cưới cây cầu. Nhưng sau đó, Cơ quan Giao thông Đô thị này cho phép sử dụng phần trên của cầu, dù phụ thuộc vào thỏa thuận thanh toán.

Trong khi đó, NYRR nhấn mạnh tầm quan trọng của giải marathon với tư cách là tổ chức "cây nhà lá vườn" và mang lại lợi ích kinh tế cho thành phố. Họ kêu gọi Thống đốc Kathy Hochul can thiệp, và lập luận rằng lợi ích của New York City Marathon lớn hơn khoản thu phí bị mất, đồng thời chỉ ra việc lượng hành khách đi tàu điện ngầm tăng lên trong ngày thi đấu.

NYRR bắt đầu thanh toán chi phí nhân sự đóng cầu vào năm 2021, và tiết lộ đã trả 150.000 USD vào năm ngoái. Nếu đôi bên không đạt được thỏa thuận, NYRR có thể phải kéo dài thời gian của cuộc đua để cho phép tất cả các runner về đích - điều dẫn đến việc đóng đường và cầu dài hơn và có nhiều VĐV chạy trong bóng tối hơn, hoặc giảm số lượng người tham gia.

New York City Marathon ra đời năm 1970, là thành viên của hệ thống giải chạy thường niên lớn nhất hành tinh - World Marathon Majors, và diễn ra cuối cùng trong năm, sau các giải ở Tokyo, Boston, London, Berlin, Chicago.

Năm ngoái, VĐV Ethiopia Tamirat Tola vô địch nam với 2 giờ 4 phút 58 giây, qua đó lập kỷ lục mới của giải. Runner Kenya Hellen Obiri nhất nữ với 2 giờ 27 phút 23 giây.

Hồng Duy