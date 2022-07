New World Saigon Hotel ra mắt 5 chương trình ưu đãi ẩm thực

TP HCMKhách sạn New World Sài Gòn khởi động chương trình ưu đãi ẩm thực dành cho khách hàng, từ nay đến ngày 15/8.

Tọa lạc ngay giữa trung tâm kinh tế của TP HCM, khách sạn New World Sài Gòn là một trong những điểm đến thuận tiện và yêu thích của du khách cùng tín đồ ẩm thực bởi thường xuyên ra mắt nhiều chương trình ưu đãi.

Từ nay đến giữa tháng 8, các nhà hàng thuộc khách sạn này ra mắt 5 chương trình ưu đãi cho những người yêu ẩm thực, với nhiều trải nghiệm thú vị.

Buffet hải sản mỗi tuần với bào ngư tại nhà hàng Parkview Café

Nhà hàng Parkview Café đưa hương vị biển cả vào các món ăn được chế biển từ những nguyên liệu địa phương như: tôm hùm Nha Trang, cua biển, hàu tươi và nhiều lựa chọn ẩm thực thú vị khác. Đặc biệt, trong tháng 7, nhà hàng giới thiệu món bào ngư nướng kết hợp với các loại nước xốt, sẽ là điểm nhấn thú vị tại buffet hải sản cuổi tuần.

Thực khách có dịp thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon tại nhà hàng Parkview Café. Ảnh: New World Saigon Hotel

Thời gian áp dụng ưu đãi từ thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, lúc 18h-22h. Khách hàng nhận ngay ưu đãi 20% khi đặt bàn trước mỗi thứ Tư.

Giá vé cho gói buffet cao cấp là 1,588 triệu đồng một khách (gồm rượu vang, bia, nước ngọt, trà và cà phê) và gói buffet cơ bản giá 1,288 triệu đồng khách (gồm nước ngọt, trà và cà phê).

Thực đơn À La Carte với nhiều món bò nhập khẩu

Parkview Café vừa ra mắt thực đơn mới với lựa chọn các loại bò nhập khẩu như thăn nội bò và thăn lưng bò New Zealand, thăn ngoại, thăn bụng, mông bò Australia cùng nhiều món ngon như risotto, pasta, pizza. Các món ăn này được phục vụ vào buổi trưa và buổi tối tại nhà hàng với tầm nhìn hướng về công viên 23/9.

Nhà hàng Parkview Café phục vụ thực đơn À la carte theo hai khung giờ gồm: 11h30 đến 14h30 và 18h đến 22h.

Parkview Café ra mắt nhiều loại bò nhập khẩu từ New Zealand, Australia. Ảnh: Shutterstock

Vịt quay và các món ngon tại Nhà hàng Quảng Đông Black Vinegar

Dành cho những ai yêu mến ẩm thực Quảng Đông và các món ngon Việt Nam. Theo đó, bếp trưởng Sam Liang sẽ giới thiệu đến thực khách sự kết hợp của nguyên liệu tươi ngon địa phương cùng công thức đặc trưng xứ Cảng Thơm, qua 2 lựa chọn: set menu tối mới nhất với giá 1,088 triệu đồng và 2,088 triệu đồng cho 2 khách (gồm thuế, phí).

Ngoài ra, thực đơn trưa với lựa chọn 6 món chỉ từ 490.000 đồng cho 2 khách (gồm thuế, phí) vẫn luôn được yêu thích từ ngày đầu ra mắt. Các món ngon gồm tiểu long bao đen, mì E-fu xào hải sản, Hhá cảo thịt tôm cua áp chảo... Xem thêm tại đây.

Nhà hàng Black Vinegar phục vụ theo hai khung giờ gồm: 11h30 đến 15h và 17h30 đến 22h30 từ thứ 3 đến Chủ nhật hàng tuần.

Bữa tiệc Wine Not Night tại Whisper Bar & Lounge

Tháng 7 này, bữa tiệc quen thuộc Wine Not Night của khách sạn New World Sài Gòn sẽ giới thiệu các dòng rượu vang từ Mỹ. Whisper Bar & Lounge đưa bạn đến với miền trồng nho Ironstone của tiểu bang ngập nắng California, để thưởng thức hai trong những dòng vang đặc trưng, cùng sự đa dạng sắc màu của ẩm thực Mỹ. Đó là các món ngon như: Nacho hương vị Tex-Mex, bánh cá hồi phết kem cheese kiểu New York, hay món cánh gà buffalo và sườn heo BBQ kiểu miền nam nước Mỹ.

Gói Discovery giá 588.000 đồng một khách (bao gồm sự lựa chọn 9 loại vang)

Gói Epicurean 728.000 đồng một khách (bao gồm sự lựa chọn 9 loại vang và 2 loại vang Mỹ cao cấp).

Nhiều loại ượu vang từ Mỹ sẽ ra mắt thực khách trong bữa tiệc Wine Not Night tại Whisper Bar & Lounge. Ảnh: Shutterstock

Những khách hàng thân thiết tại Whisper Bar & Lounge sẽ được giảm giá 10% khi quay lại thưởng thức tiệc Wine Not Night lần thứ 2 trong cùng tháng; giảm giá 15% cho lần quay lại thứ 3 trong cùng tháng. Ngoài ra, thực khách còn được giảm giá 20% cùng một voucher Wine Not Night - gói Discovery dành cho 1 khách cho lần quay lại thứ 4 trong cùng tháng.

Ra mắt bộ sưu tập bánh trung thu 2022

Khách sạn New World Sài Gòn vừa ra mắt bộ sưu tập bánh Trung thu 2022 đậm bản sắc văn hoá Việt Nam, mang tên "Mùa trăng đoàn viên". Với thiết kế hộp màu đỏ hiện đại xen lẫn từng câu chuyện về các địa danh nổi tiếng trong nước, New World Sài Gòn mong muốn "dù ở bất kỳ nơi nào, chúng ta hãy cùng thưởng thức những miếng bánh ngọt lành và đón ánh trăng trải dài khắp mọi miền đất nước".

Bộ sưu tập bánh Trung thu 2022 gây ấn tượng với thiết kế hộp màu đỏ hiện đại xen lẫn từng câu chuyện về các địa danh nổi tiếng trong nước. Ảnh: New World Saigon Hotel

Bộ sưu tập có giá bán 1,188 triệu đồng một hộp gồm 4 vị bánh: gà quay dăm bông bát bửu 1 trứng, nhân ngũ ngơn 1 trứng, nhân hoa đậu biếc phô mai, bánh vị Tiramisu.

Khách sạn ưu đãi cho khách mua sớm với giá 1 triệu đồng một hộp cho các đơn hàng từ ngày 1-15/8; giảm giá 15% trên giá chính thức khi đặt đơn hàng từ 100 hộp; giảm giá 10% trên giá chính thức khi đặt đơn hàng 25-99 hộp. Tham khảo Mooncake Brochure 2022 tại đây. Liên hệ đặt bánh: trinh.nguyen@newworldhotels.com. Hotline: +84 914 391 171

Liên hệ: New World Saigon Hotel - 76 đường Lê Lai, quận 1, TP HCM

- Phòng khách sạn: 028 3822 8888. Email: reservations.saigon@newworldhotels.com

- Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống: 0914 391 171. Email: trinh.nguyen@newworldhotels.com

Facebook. Website.

Thư Kỳ