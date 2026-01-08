Neville: 'Man Utd lặp lại vòng luẩn quẩn nếu bổ nhiệm Solskjaer'

AnhCựu đội trưởng Gary Neville cho rằng khả năng Ole Gunnar Solskjaer trở lại Man Utd theo dạng tạm quyền phản ánh vòng luẩn quẩn mà CLB đã trải qua hơn một thập kỷ qua.

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải hồi đầu tuần, Solskjaer nổi lên như một trong những ứng viên thay thế tạm thời tại sân Old Trafford, dù ông từng bị chính CLB chấm dứt hợp đồng vào năm 2021.

Trên Sky Sports trước trận Man Utd gặp Burnley ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, khi được hỏi có ủng hộ đồng đội cũ quay lại Old Trafford hay không, Gary Neville nói không phản đối nhưng cảnh báo đây là kịch bản quen thuộc. "Man Utd đã trải qua chu kỳ này suốt 12 năm. Đưa người cũ lên, rồi lại tìm người mới, rồi lại quay về những gương mặt quen thuộc", cựu hậu vệ tuyển Anh bình luận, và cho rằng kịch bản kể trên khiến ông liên tưởng đến "Groundhog Day" ("Ngày chuột chũi" - bộ phim nổi tiếng của Mỹ, trong đó nhân vật chính phải sống đi sống lại cùng một ngày).

HLV Ole Gunnar Solskjaer tri ân người hâm mộ sau trận Man Utd gặp Tottenham trên sân Tottenham Hotspur, London, Anh ngày 30/10/2021. Ảnh: Reuters

Theo Neville, điểm tích cực của Solskjaer là tình yêu dành cho CLB và kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng giai đoạn 2018-2021. Ông cũng đánh giá cao các ứng viên khác như Michael Carrick hay Ruud van Nistelrooy. "Họ đều yêu Man Utd, hiểu CLB và có mối liên kết rất sâu sắc", cựu danh thủ 50 tuổi nói.

Tuy nhiên, cựu đội trưởng Man Utd nhấn mạnh rằng dù chỉ là tạm quyền, áp lực dành cho HLV mới vẫn rất lớn. "Nếu kết quả không tốt trong bốn, năm tháng tới, họ sẽ chịu sức ép khủng khiếp. Đây là công việc cực kỳ khó khăn", ông cảnh báo.

Trong khi đó, Jamie Redknapp cho rằng Man Utd nên nhắm tới phương án dài hạn ngay lúc này. Theo cựu tiền vệ người Anh, Andoni Iraola, HLV đương nhiệm của Bournemouth, là cái tên xứng đáng. "Tôi rất hâm mộ Iraola. Ông ấy thuộc nhóm HLV tinh hoa của bóng đá thế giới hiện nay", Redknapp nói. "Man Utd đang nói về việc đưa Solskjaer trở lại tạm quyền, nhưng thực sự, tôi không hiểu tại sao họ không theo đuổi Iraola ngay bây giờ".

HLV Andoni Iraola chỉ đạo trong trận Bournemouth gặp Southampton trên sân St Mary's, Southampton, Anh ngày 15/2/2025. Ảnh: Reuters

Theo Redknapp, Bournemouth đang gặp nhiều khó khăn vì chấn thương và biến động lực lượng, nhưng điều đó không làm giảm giá trị của Iraola. "Ông ấy từng đưa đội bóng lên thứ hai trên bảng điểm. Một giai đoạn sa sút có thể đã khiến ông ấy lỡ cơ hội lớn ở Man Utd, nhưng CLB cần nhìn xa hơn", Redknapp bày tỏ.

Khi được hỏi về khả năng Bournemouth cân nhắc Solskjaer thay thế một khi Iraola ra đi hay không, Redknapp đáp: "Hoàn toàn không. Không CLB nào khác ở Ngoại hạng Anh làm vậy. Nếu Solskjaer thực sự đủ tốt, tại sao ông ấy chưa trở lại Ngoại hạng Anh kể từ khi rời Besiktas?".

Sau trận ra mắt hòa 1-1 trên sân Burnley ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, HLV tạm quyền Darren Fletcher sẽ tiếp tục dẫn dắt Man Utd đấu Brighton ở vòng ba Cup FA trên sân Old Trafford ngày 11/1. Theo Neville, điều quan trọng nhất với Man Utd sẽ là quyết định vào cuối mùa. "Họ cần một HLV đẳng cấp thế giới, người đã chứng minh được năng lực", ông nhấn mạnh. "Ngay cả khi người tạm quyền làm rất tốt công việc trong vài tháng tới, Man Utd vẫn phải đưa ra quyết định lớn vào cuối mùa. Đây là lựa chọn mang tính sống còn".

Hồng Duy (theo Daily Mail)