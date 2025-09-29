Neville: 'Cầu thủ Man Utd bắt đầu nghi ngờ hệ thống của Amorim'

AnhCựu hậu vệ Gary Neville chỉ trích HLV Ruben Amorim bảo thủ, cho rằng các cầu thủ Man Utd không còn tin tưởng vào hệ thống chiến thuật cũng như cách dùng người của nhà cầm quân này.

Cựu hậu vệ người Anh bi quan sau khi Man Utd thua 1-3 trên sân Brentford ở vòng 6. Đó là thất bại thứ ba của họ tại Ngoại hạng Anh mùa này. Theo Neville, chiến thắng trước Chelsea vòng trước bị "thổi phồng" bởi chiếc thẻ đỏ của đối thủ, và trận thua Brentford đã phơi bày những vấn đề nghiêm trọng của đội bóng.

"Tôi thực sự rất lo", Neville nói trên chương trình The Gary Neville Podcast. "Trận thua Brentford là một màn trình diễn tệ và gây lo ngại. Nhìn nét mặt và ngôn ngữ cơ thể cầu thủ, tôi có cảm giác lần đầu tiên rằng họ bắt đầu nghi ngờ hệ thống và HLV. Điều đó cực kỳ nguy hiểm".

Mason Mount cầm bóng chuẩn bị ném biên trong trận Man Utd thua Brentford 1-3 trên sân Gtech Community, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 27/9/2025.

Trong hiệp hai, khi Man Utd bị dẫn 1-2, nhằm tăng cường sức tấn công, Amorim tung Kobbie Mainoo, Mason Mount và Joshua Zirkzee nhưng vẫn giữ nguyên sơ đồ 3-4-2-1. Trong đó, ông để Mbeumo và Mount chia nhau hai bên cánh trong vai trò wing-back (hậu vệ biên có xu hướng tấn công). Amorim từng tuyên bố ngay cả Giáo hoàng cũng không thể khiến ông thay đổi hệ thống".

Neville còn chỉ trích cách dùng người của Amorim, khi Mason Mount bị kéo xuống đá vị trí chạy cánh (wing-back). "Tôi từng cảnh báo chuyện này vài tuần trước và giờ lại thấy nó tái diễn", cựu hậu vệ 50 tuổi. "Bạn có thể kiên định với ý tưởng của mình, nhưng việc đưa Mount xuống cánh trái để đá wing-back thật sự tồi tệ. Đó là điều không thể chấp nhận. Tôi không thể chịu nổi khi phải xem Mount đá wing-back. Thật nực cười".

Nhìn tổng thể, Neville cho rằng Amorim đã có đủ thời gian để chuẩn bị cho mùa giải - từ cả giai đoạn tiền mùa đến việc không phải đá Cup châu Âu - nhưng không thể cải thiện màn trình diễn tập thể. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha mới chỉ thắng 9 trong 33 trận Ngoại hạng Anh kể từ tiếp quản sân Old Trafford, thậm chí chưa từng thắng hai trận liên tiếp.

"Họ chỉ đá một trận một tuần, nhưng những kết quả hiện tại là thảm họa nếu xét theo chuẩn của Man Utd", Neville khẳng định. "Số tiền chi vào kỳ chuyển nhượng rất lớn, nhưng những gì đang diễn ra chỉ cho thấy sự bế tắc. Nếu đội bóng tiếp tục đứng ở vị trí 14, 15 hay 16 vào tháng 10, thì đó không còn là tình cờ nữa mà trở thành bản sắc của đội. Khi ấy, áp lực với HLV sẽ khủng khiếp".

Neville nhắc lại việc HLV Graham Potter vừa bị West Ham sa thải để cảnh báo Amorim. Cựu hậu vệ người Anh cũng cho rằng trận gặp tân binh Sunderland trên sân Old Trafford ngày 4/10 sẽ mang tính bước ngoặt. "Nếu Man Utd thất bại, những câu hỏi lớn sẽ được đặt ra với ban lãnh đạo. Họ đã đặt niềm tin vào một HLV trẻ, một hệ thống hoàn toàn khác. Nhưng nếu không thắng Sunderland, mọi thứ sẽ bùng nổ", ông nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Sky Sports)