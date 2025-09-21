Thủ môn Chelsea xin lỗi vì nhận thẻ đỏ ngay phút 5

AnhRobert Sanchez nhận trách nhiệm vì tấm thẻ đỏ sớm, khiến Chelsea thua 1-2 trên sân Man Utd ở vòng năm Ngoại hạng Anh.

"Lỗi của tôi hôm nay, xin lỗi toàn đội. Các đồng đội đã nỗ lực rất nhiều trong hiệp hai nhưng không thể cứu vãn", Sanchez viết trên Instagram Story sau trận thua tại Old Trafford.

Phút 5, Sanchez băng ra ngoài cấm địa và đạp vào đùi Bryan Mbeumo khi tiền đạo người Cameroon thoát xuống. Trọng tài Peter Bankes rút thẻ đỏ trực tiếp, vì thủ thành Tây Ban Nha là người cuối cùng của hàng thủ Chelsea, phạm lỗi ngăn cơ hội rõ ràng của đối thủ.

Sanchez nhận thẻ đỏ sớm nhất với một thủ môn Chelsea tại Ngoại hạng Anh, và là trường hợp thủ môn bị truất quyền thi đấu sớm thứ ba lịch sử giải.

Trong thế thiếu người, Chelsea lép vế và lần lượt để Bruno Fernandes, Casemiro chọc thủng lưới. Quân số được cân bằng khi Casemiro nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền cuối hiệp một. "The Blues" nhờ đó cải thiện thế trận trong hiệp hai, nhưng chỉ gỡ một bàn nhờ cú đánh đầu chéo góc của trung vệ Trevoh Chalobah.

"15 phút đầu là khoảng thời gian tệ nhất của chúng tôi từ đầu mùa", Chalobah nói với Sky Sports. "Khi còn 10 người, mọi thứ càng khó khăn. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm và nâng cao tiêu chuẩn toàn đội".

Cole Palmer nhường chỗ cho Andrey Santos từ phút 21. Ảnh: PA

Tấm thẻ đỏ sớm của Sanchez khiến Chelsea rơi vào thế bị động và liên tục thay đổi để vá víu hàng thủ. HLV Enzo Maresca thay Estevao bằng thủ môn dự bị Filip Jorgensen và Pedro Neto bằng Tosin Adarabioyo để gia cố hàng thủ.

Đến phút 21, nhà cầm quân người Italy tiếp tục thay Cole Palmer bằng Andrey Santos. Sau khi rời sân, tiền đạo người Anh đi thẳng vào đường hầm với túi chườm trên đùi, trước khi trở lại băng ghế dự bị cuối hiệp một.

Maresca cho biết Palmer không đạt thể trạng tốt nhất và cảm thấy đau trở lại từ phút 20. Tiền vệ 23 tuổi mới bình phục chấn thương háng dài hạn. Trận thua Bayern Munich 1-3 ở lượt đầu Champions League là lần đầu Palmer đá chính kể từ vòng khai mạc Ngoại hạng Anh.

Trận thua Man Utd khiến Chelsea tụt xuống thứ sáu với tám điểm. Ngày 23/9, thầy trò Maresca làm khách của CLB hạng Ba Lincoln City ở vòng ba Cup Liên đoàn.

Hồng Duy (theo Daily Mail, ESPN)