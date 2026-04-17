Neville: 'Arsenal phải cân bằng cảm xúc khi đối đầu Man City'

AnhCựu danh thủ Gary Neville cho rằng Arsenal phải giữ được tỉnh táo trước trận đấu mang tính bước ngoặt với Man City ở Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Ở vòng 33 tuần trước, khi Arsenal thua Bournemouth 1-2 ngay trên sân nhà Emirates, Man City đã tận dụng cơ hội để rút ngắn cách biệt xuống sáu điểm bằng cách đè bẹp Chelsea 3-0. Hiện, Arsenal vẫn nhiều hơn 6 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận và phải làm khách của Man City vào ngày 19/4.

"Tôi từng nói vài tháng trước rằng Arsenal phải vô địch từ vị trí hiện tại, và tôi vẫn tin điều đó. Nếu họ không làm được năm nay, cú sốc sẽ rất lớn", Neville bình luận trên The Gary Neville Podcast.

Erling Haaland ghi bàn mở tỷ số trận Man City hòa Arsenal 1-1 tại vòng 5 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/9. Ảnh: Reuters

Theo cựu hậu vệ người Anh, vấn đề lớn nhất của Arsenal lúc này là mất cân bằng cảm xúc, khi phải đối mặt với làn sóng hoài nghi và dư luận đang tin rằng Man City sẽ bắt kịp và vượt lên. Vì thế, ông cho rằng đội bóng thành London cần duy trì sự máu lửa để chiến thắng, nhưng không được rơi vào trạng thái tuyệt vọng. "Thất bại trước Bournemouth không phải vì họ không muốn thắng, mà vì họ muốn quá nhiều. Khi bạn hướng tới danh hiệu đầu tiên, bạn bị cuốn vào áp lực, và điều đó khiến đôi chân trở nên nặng nề", Neville nói.

Cho rằng áp lực không chỉ đến từ cầu thủ mà còn từ môi trường xung quanh như kỳ vọng, bầu không khí sân vận động và lịch sử 22 năm chưa vô địch, Neville nhấn mạnh: "Đây là thời điểm mọi thứ trở nên thực sự khắc nghiệt. Họ phải giữ cái đầu lạnh và cân bằng cảm xúc. Không ai trao danh hiệu cho bạn. Bạn không thể vô địch lần đầu bằng cách bỏ xa đối thủ. Đó không phải thực tế, nó luôn là một cuộc chiến".

Neville sau đó đặt câu hỏi liệu Arsenal có thể bước vào trận đấu tại Etihad với tâm thế thoải mái, như "đứa trẻ chơi bóng ngoài sân", thay vì bị đè nặng bởi áp lực. Theo cựu danh thủ 51 tuổi, Arsenal cần một chiến thắng mang tính biểu tượng trước Man City để bứt phá. "Họ phải đến đó và thắng, dù theo cách nào", ông nói. "Có thể bị ép cả hiệp một, nhưng rồi ghi bàn quyết định cuối trận. Đó là kiểu chiến thắng làm thay đổi mọi thứ".

Một điểm yếu khác của Arsenal là thiếu kinh nghiệm vô địch. Ngoại trừ Gabriel Jesus, đội hình hiện tại chưa có nhiều cầu thủ từng trải qua cuộc đua danh hiệu, và theo Neville, tiền đạo Brazil cũng không phải mẫu thủ lĩnh tinh thần rõ rệt.

Ở chiều ngược lại, ông cho rằng Man City đang ở "trạng thái hoàn hảo". Đội bóng của Pep Guardiola sở hữu nhiều ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như Erling Haaland, Phil Foden hay Bernardo Silva - những người đã quen với áp lực vô địch. Tuy vậy, Neville vẫn tin Arsenal có thể vô địch, dù không dễ dàng và thậm chí có thể tiếp tục mất điểm trong giai đoạn cuối mùa. "Tôi không nói đây là 'bây giờ hoặc không bao giờ', nhưng có cảm giác thời điểm của họ đã đến. Sau nhiều năm tiến gần rồi thất bại, phải có lúc họ vượt qua", cựu hậu vệ Man Utd cho biết. "Họ sẽ phải lê từng bước qua vạch đích".

Hồng Duy (theo Sky Sports)