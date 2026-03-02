Neville: 'Arsenal còn 10 tuần đau đớn ở Ngoại hạng Anh'

AnhCựu hậu vệ Gary Neville tin Arsenal đủ khả năng vượt qua giai đoạn nước rút đầy thử thách, lo âu và đau đớn để vô địch Ngoại hạng Anh.

Trận thắng Chelsea 2-1 ở vòng 28 giúp Arsenal tái lập khoảng cách năm điểm với Man City. Cả hai đều nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, khi còn một trận đại chiến trực diện tại sân Etihad ngày 18/4. Hiện, Arsenal thi đấu nhiều hơn Man City một trận.

Neville đánh giá cao việc Arsenal thắng liền hai trận derby London gặp Tottenham và Chelsea, sau cú vấp váp trước đội bét bảng Wolves (hòa 2-2). Cựu hậu vệ người Anh cho rằng kinh nghiệm thất bại những mùa gần đây sẽ giúp thầy trò Mikel Arteta đứng vững ở chặng cuối. "Họ có chất lượng, sức mạnh thể chất và cả kinh nghiệm từ những lần đánh rơi cơ hội trong ba năm qua", Neville nói với Sky Sports. "Arsenal hiểu rõ đây sẽ là hành trình đầy khó khăn. Người hâm mộ sẽ còn 10 tuần căng thẳng, đau đớn, lo âu. Nhưng họ phải tận hưởng cảm giác đó, vì đây là lý do họ chiến đấu".

Jurrien Timber ăn mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Arsenal thắng Chelsea 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Emirates ngày 1/3/2026. Ảnh: Arsenal FC

Theo cựu danh thủ người Anh, trở ngại lớn nhất của Arsenal không chỉ đến từ sức mạnh của Man City - đội bóng đã nhiều lần vô địch dưới thời HLV Pep Guardiola - mà còn nằm ở chính nội tại phòng thay đồ. "Câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người trấn an toàn đội trong những thời khắc căng thẳng. Man Utd từng có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm vô địch. Điều đó tạo ra khác biệt. Dù vậy, tôi vẫn tin Arsenal sẽ làm được", ông nói thêm.

Neville cho rằng thử thách lớn nhất của Arsenal trong ba tháng cuối mùa là mật độ thi đấu dày đặc. Nếu tiến sâu ở tất cả các đấu trường, "Pháo thủ" có thể phải đá tới 21 trận trong vòng 87 ngày, gồm Cup FA, Champions League, bên cạnh trận chung kết Cup Liên đoàn với Man City ngày 22/3.

Arsenal 2-1 Chelsea Diễn biến chính trận Arsenal 2-1 Chelsea.

Arteta đã tăng cường chiều sâu đội hình với những tân binh như Piero Hincapie, Martin Zubimendi và Viktor Gyokeres vào hè 2025. Song theo Neville, bài toán xoay tua và tránh chấn thương sẽ quyết định cơ hội chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu Ngoại hạng Anh của Arsenal.

"Bạn không thể buông Champions League, cũng không thể coi nhẹ chung kết Cup Liên đoàn. Cách Arteta xoay vòng đội hình, giữ thể lực và tránh chấn thương sẽ rất quan trọng", cựu hậu vệ 51 tuổi phân tích.

Ông cũng cho rằng Arsenal có thể phải chấp nhận mạo hiểm ở Cup FA để dồn sức cho các mục tiêu trọng yếu hơn. "Cup FA là đấu trường có thể phải hy sinh nếu cần thiết. Còn ở Ngoại hạng Anh hay Champions League, Arteta buộc phải tung ra đội hình mạnh nhất", Neville kết luận.

Hồng Duy (theo Sky Sports)