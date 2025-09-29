Neville: 'Arsenal có đội hình mạnh nhất Ngoại hạng Anh'

AnhCựu hậu vệ Gary Neville đánh giá cao việc HLV Mikel Arteta mạnh dạn dùng nhiều cầu thủ tấn công trong trận thắng Newcastle 2-1 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Sau trận hòa Man City, Neville chê Arsenal thi đấu "với phanh tay", sợ mắc sai lầm và tự làm khó trong các trận lớn. Nhưng ông đã thay đổi quan điểm khi chứng kiến "Pháo thủ" thắng ngược Newcastle ở vòng 6 ngày 28/9.

"Hôm nay, Arteta tháo phanh và ném cả bồn rửa bát vào trận đấu, và nó đã mang về chiến thắng", cựu hậu vệ Man Utd bình luận.

Mikel Merino mừng bàn trong trận Arsenal thắng Newcastle 2-1 tại vòng 6 Ngoại hạng Anh trên sân St James' Park, thành phố Newcastle upon Tyne, Vương quốc Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: PA

Trên sân St James’ Park tối 28/9, Nick Woltemade mở tỷ số cho Newcastle, rồi Mikel Merino và Gabriel lần lượt lập công trong hiệp hai giúp Arsenal ngược dòng. Chiến thắng 2-1 giúp Arsenal rút ngắn cách biệt với Liverpool - đội thua Crystal Palace 1-2 ở trận đấu sớm - xuống hai điểm.

"Chiến thắng này quá quan trọng cho Arsenal và Arteta", Neville nhấn mạnh khi bình luận trực tiếp trận đấu. "Một tuần trước, ly nước mới chỉ nửa vơi, nhưng giờ thì đã đầy hơn nửa. Liverpool thua, Arsenal thắng theo cách đầy ấn tượng. Họ xứng đáng, họ là đội hay hơn. Arteta đã đưa ra những thay đổi tuyệt vời, bắt đầu với một đội hình mạnh. Điều đó sẽ cho họ niềm tin khổng lồ".

Theo cựu hậu vệ người Anh, khác biệt của Arsenal so với trận hòa Man City 1-1 cách đây một tuần là sự quyết đoán trong cách bố trí nhân sự. Trước Newcastle, Arteta sử dụng bộ tứ tiền đạo Viktor Gyokeres, Leandro Trossard, Eberechi Eze, Bukayo Saka, rồi thay các cầu thủ tấn công khác là Gabriel Martinelli, Martin Odegaard vào sân trong hiệp hai.

"Hôm nay, ông ấy chọn đội hình tích cực hơn, thay người triệt để hơn", Neville bình luận. "Nếu muốn vô địch, hãy chứng tỏ rằng bạn muốn thắng mọi trận đấu. Đừng để những cầu thủ như Martinelli hay Eze ngồi ngoài mà không rõ lý do. Hãy để chính đội hình và sự thay đổi nói lên tham vọng đó".

Liverpool vẫn giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh, nhưng siêu máy tính do nhóm Plejmo phát triển tính toán Arsenal mới là đội đăng quang vào cuối mùa. Dữ liệu cho rằng "Pháo thủ" sẽ cán mốc 90 điểm, nhiều hơn Liverpool 6 điểm.

Neville cũng đánh giá cao Arsenal trong cuộc đua vô địch mùa này, sau khi giành Á quân ba mùa liên tiếp. Ông nói: "Tôi nghĩ Arsenal có đội hình tốt nhất giải, thậm chí có thể là tập thể mạnh nhất. Nói nhỏ thôi, vì Liverpool cũng xuất sắc. Nhưng chỉ có hai đội có thể vô địch: Liverpool hoặc Arsenal. Hôm nay, Arsenal đã gửi đi thông điệp rằng họ thực sự ở đây và sẵn sàng cạnh tranh".

Ngày 1/10, Arsenal trở về sân nhà gặp Olympiakos ở lượt hai Champions League mùa 2025-2026.

Hồng Duy (theo ESPN)