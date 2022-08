Nếu gặp lại con gái, mong em vờ như không quen biết

Mai chúng ta ra tòa ly hôn rồi. Chẳng biết vui hay buồn khi vợ chồng chung sống bao năm giờ ly dị khi con vừa tròn một tuổi.

Hồi yêu nhau, cố sống cố chết bám lấy nhau dù gia đình hai bên ngăn cấm, em từng dọa tự tử nếu không cưới được anh và em làm thật. Em phải đi cấp cứu lúc nửa đêm, thừa sống thiếu chết, cuối cùng cũng xuôi lòng đôi bên gia đình. Ngày mình cưới nhau, mưa tầm tã, mưa như khóc vì hạnh phúc đôi ta. Cuộc sống khi chưa có con hạnh phúc vô cùng, em được chưng diện, tụ tập bạn bè, tự do du lịch. Tới khi Nhím ra đời, em trở nên cau có, nhăn nhó vô cớ cả ngày lẫn đêm, dù có khi anh là người bế ẵm con cả đêm cho em ngủ.

Những tháng ngày sau này chúng ta càng xa cách. Anh không cảm nhận được sự quan tâm của em dành cho chồng con. Anh quá mệt mỏi khi đến giờ cơm em đều kiếm chuyện, so sánh anh với người này người kia. Dần dà mình ít khi trò chuyện, chỉ anh chăm bẵm Nhím, nhiều khi đến cả cái nhìn trìu mến cho con mà em cũng chẳng màng. Trách sao được khi con bé không có hơi ấm từ mẹ, mới sáu tháng em đã cai sữa với muôn vàn lý do. Nội ngoại đều can thiệp mong cứu vãn tình hình nhưng với em, hàn gắn là điều không thể. Lá đơn em viết là ngày Nhím tròn một tuổi, anh chỉ xin em tới một chút, ẵm con một xíu cho có mẹ có ba, em quay ngoắt đi với lời từ chối gọn gàng.

>> Chồng bí mật du lịch cũng vợ cũ và con

Chỉ có ba con anh cùng bạn bè anh và trẻ con hàng xóm hôm đó, thấy con vui cười trong lòng anh đã đủ hạnh phúc. Quãng đường sau này, ba con anh cùng tiến bước, em có lẽ không thích hợp có mặt trong cuộc sống của ba con anh rồi. Ngày hôm nay, sau hai năm mình ly hôn, nghe em chuẩn bị kết hôn với người đàn ông già hơn 35 tuổi, nhiều hơn cả tuổi bố em. Chẳng biết nên vui hay buồn khi em sẽ dọn về ở cùng chung cư mới của anh và Nhím. Có lẽ sẽ gặp nhau nhưng anh chỉ xin em một điều, nếu có gặp Nhím hãy vờ như không quen biết. Những tháng ngày qua, ba con anh sống rất hạnh phúc, sự có mặt của em sẽ làm xáo trộn mọi thứ của ba con anh đang có. Mong em hiểu và đừng làm phiền ba con anh, chỉ thế thôi.

Phong

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc