Nestlé nguy cơ mất 1,5 tỷ USD vì thu hồi sữa bột toàn cầu

Giới chuyên gia nhận định đợt thu hồi sữa bột quy mô lớn do nghi nhiễm độc tố không chỉ khiến Nestlé có thể thiệt hại 1,2 tỷ CHF (1,5 tỷ USD) mà còn giáng đòn mạnh vào uy tín tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế giới.

Theo Financial Times ngày 8/1, các nhà phân tích tại Jefferies tính toán sự cố này ảnh hưởng tới 1,3% doanh thu toàn tập đoàn, tương đương mức thiệt hại 1,2 tỷ CHF. Chuyên gia Warren Ackerman của Barclays cũng đưa ra con số rủi ro dao động từ 0,8% đến 1,5% tổng nguồn thu. Phản ứng tiêu cực từ thị trường khiến giá cổ phiếu Nestlé giảm 4,6% từ đầu năm. Tuy nhiên, phía Nestlé phản bác các con số này, khẳng định quy mô đợt thu hồi thấp hơn mức 0,5% doanh thu hàng năm và tác động tài chính "không quá lớn", dù không công bố cách tính cụ thể. Tập đoàn cũng nhấn mạnh chưa ghi nhận ca ngộ độc hay bệnh lý nào liên quan đến các sản phẩm trên.

Sự cố vận hành này được xem là bước lùi lớn đối với tân Tổng giám đốc Philipp Navratil, người vừa tiếp quản "ghế nóng" hồi tháng 9 sau khi người tiền nhiệm Laurent Freixe bị sa thải vì bê bối đời tư. Ông Navratil đang chịu áp lực lớn trong việc vực dậy đà tăng trưởng, cắt giảm nợ và thực hiện kế hoạch sa thải 16.000 nhân sự trong hai năm tới.

Nestlé đang trong đợt thu hồi sản phẩm sữa bột lớn nhất từ trước tới nay do nghi nhiễm độc tố, phạm vi trên toàn cầu. Ảnh: Accelingo

Jean-Philippe Bertschy, nhà phân tích tại Vontobel, cảnh báo rủi ro về danh tiếng thậm chí còn nghiêm trọng hơn tác động tài chính. Vụ việc để lại ấn tượng xấu về năng lực quản trị và kiểm soát chất lượng của Nestlé, đặc biệt trong phân khúc nhạy cảm là dinh dưỡng trẻ em. Đây không phải lần đầu tập đoàn đối mặt khủng hoảng niềm tin, năm ngoái, họ từng bị khám xét văn phòng tại Pháp do cáo buộc dùng phương pháp lọc nước khoáng không phép và phải thu hồi thức ăn đông lạnh tại Mỹ.

Giới quan sát đặc biệt lo ngại phản ứng từ thị trường Trung Quốc. David Hayes, chuyên gia của Jefferies, dẫn chứng bài học từ Danone năm 2013 khi vụ thu hồi sữa Dumex đã "thổi bay" 800 triệu Euro doanh thu của hãng này tại đại lục. Ngược lại, hãng Abbott tại Mỹ từng mất thị phần sau vụ thu hồi Similac năm 2022 nhưng đã phục hồi chỉ sau một năm. Do đó, tác động dài hạn lên Nestlé sẽ phụ thuộc lớn vào cách thức xử lý khủng hoảng của ban lãnh đạo mới.

Tại thị trường Việt Nam, tối 8/1, Nestlé Việt Nam phát thông báo "tự nguyện và chủ động" thu hồi 17 lô sữa công thức thương hiệu NAN dành cho trẻ nhỏ nhằm mục đích phòng ngừa. Công ty không cho biết rõ số lượng sản phẩm thu hồi, song nhấn mạnh sản phẩm được nhập khẩu bởi đơn vị này. Hiện cũng chưa rõ phương án công ty thu hồi và hoàn tiền cho người dùng như thế nào.

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Y tế, vào chiều 7/1, gửi công văn hỏa tốc đề nghị các đơn vị dừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin các lô sữa Nestlé Beba và Alfamino, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp báo cáo phương án xử lý trước ngày 10/1/2026. Phản hồi cơ quan quản lý, đại diện Nestlé Việt Nam khẳng định không nhập khẩu hay phân phối chính thức hai dòng sản phẩm Beba và Alfamino, song vẫn quyết định thu hồi các lô NAN nhập khẩu có nguy cơ ảnh hưởng.

Chiến dịch tại Việt Nam nằm trong đợt thu hồi mở rộng trên hơn 50 quốc gia, bao gồm các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha và Australia. Tập đoàn Thụy Sĩ hôm 5/1 thông báo rút khỏi kệ hàng nhiều lô sản phẩm thuộc các dòng NAN, BEBA, Guigoz, SMA và Alfamino (gồm cả sữa công thức cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ). Nguyên nhân xuất phát từ việc phát hiện vấn đề chất lượng đối với dầu axit arachidonic (ARA) - một thành phần nguyên liệu thô từ nhà cung cấp - nghi nhiễm cereulide. Đây là loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây buồn nôn, đau bụng.

Nestlé là công ty thực phẩm và giải khát lớn trên thế giới, trụ sở chính tại Thụy Sĩ, hơn 100 năm tuổi. Sữa và thực phẩm là sản phẩm chủ lực của hãng. Tại Việt Nam, Nestlé được biết đến với nhiều nhãn hiệu về sữa cho mọi lứa tuổi, cà phê, thực phẩm như nước tương và gia vị, bánh kẹo, nước uống Lavie... Đây là những nhãn hiệu do Nestlé nhập khẩu chính thức hoặc có nhà máy sản xuất nội địa. Thị trường còn có nhiều nhãn hiệu sản phẩm Nestlé do một số doanh nghiệp khác nhập khẩu, hoặc hàng "xách tay", hàng tiểu ngạch.

Bình Minh (Theo Financial Times)