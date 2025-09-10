Nepal mượn sân Thống Nhất đá vòng loại Asian Cup

Hà NộiDo tình hình chính trị bất ổn, Nepal nhiều khả năng chọn sân Thống Nhất để đá lượt về vòng loại Asian Cup 2027 với Việt Nam.

Theo lịch vòng loại Asian Cup 2027 của bảng F vào tháng 10, Việt Nam sẽ đá hai trận đấu với Nepal trong kỳ FIFA Days. Trong đó, trận lượt đi trên sân Gò Đậu (Bình Dương cũ) ngày 9/10 và lượt về sẽ đá trên sân Nepal ngày 14/10.

Tuy nhiên, do tình hình đất nước đang bất ổn, Nepal đã đặt vấn đề mượn sân của Việt Nam để thi đấu trận lượt về. Nguồn tin của VnExpress tối 10/9 cho biết, phía Nepal đã liên hệ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và muốn chọn sân Thống Nhất (TP HCM) để làm "sân nhà" tiếp Việt Nam.

Quyết định này giúp Việt Nam tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại. Đồng thời, HLV Kim Sang-sik và các học trò tránh được bất lợi về thể lực và thời tiết tại thủ đô Kathmandu – nơi có độ cao trung bình trên 1.300 mét so với mực nước biển.

Sân Thống Nhất, TP HCM tháng 10/2024. Ảnh: Đức Đồng

Sân Thống Nhất đang đóng cửa khán đài B vì xuống cấp, do đó có sức chứa hạn chế. Nhưng mặt sân và các phòng chức năng được đánh giá đủ tiêu chuẩn để tổ chức các trận V-League cũng như các giải đấu châu lục. Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Thống Nhất đã cách đây 3 năm, khi HLV Park Hang-seo cùng các học trò tham dự giải tứ hùng Hưng Thịnh vào tháng 9/2022.

Nếu VFF nhận lời đề nghị từ Nepal, Kim sẽ lần đầu ra mắt khán giả TP HCM kể từ khi làm HLV trưởng Việt Nam năm 2024.

Thống Nhất là sân vận động lâu đời nhất Việt Nam, xây từ năm 1929 và khánh thành năm 1931. Công trình được mang tên Thống Nhất từ ngày 2/9/1975. Sân có sức chứa gần 20.000 chỗ, cổng chính khán đài A nằm ở đường Nguyễn Kim, khán đài C đường Đào Duy Từ và khán đài D đường Tân Phước, quận 10.

Vòng loại cuối Asian Cup gồm 24 đội tuyển chia làm sáu bảng, mỗi bảng bốn đội, đá vòng tròn hai lượt từ 25/3/2025 đến 31/3/2026. Việt Nam ở bảng F cùng Malaysia, Lào và Nepal. Chỉ có sáu đội đầu bảng mới vào vòng chung kết.

Sau hai lượt đầu tiên, Malaysia đang đầu bảng với sáu điểm. Việt Nam thứ hai với ba điểm sau trận thắng Lào 5-0 và thua Malaysia 0-4. Lào xếp thứ ba (3 điểm), còn Nepal xếp cuối với hai trận thua.

Vòng chung kết sẽ khởi tranh tại Arab Saudi ngày 7/1/2027, với 24 đội. Đã có 18 suất vào VCK được xác định, đều là những đội tuyển đã vào vòng loại ba World Cup 2026 khu vực châu Á.

Đức Đồng