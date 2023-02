Nên tiêm vaccine gì phòng viêm phổi cho trẻ?

Bé nhà tôi 10 tuổi, từng mắc Covid-19 và rất hay bị viêm phổi nên tôi rất lo lắng. Xin hỏi trẻ bị viêm phổi có dễ dẫn đến suy hô hấp không?

Xin tư vấn giúp tôi các loại vaccine phòng viêm phổi. (Hạ Thu, 34 tuổi, Ninh Bình)

Trả lời:

Chào bạn,

Viêm phổi là tình trạng nhiễm trùng ở phổi, xảy ra do vi khuẩn, virus hoặc vi trùng xâm nhập vào trong phổi, làm các túi khí trong phế nang chứa đầy mủ và dịch nhầy khiến cơ thể không thể hấp thụ đủ lượng oxy cần thiết.

Với người có sức khỏe tốt, viêm phổi có thể được điều trị khỏi trong vòng 1-2 tuần. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ có hệ miễn dịch kém, đặc biệt trẻ sinh non, trẻ mắc bệnh nền như: hen suyễn, tim mạch... thì viêm phổi có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng huyết, suy tim, suy hô hấp, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, viêm phổi hoại tử, xẹp phổi.

Suy hô hấp là biến chứng rất nguy hiểm và thường gặp, đặc biệt với những người đã từng nhiễm Covid-19 vì phổi của họ có thể đã bị tổn thương khiến cho chức năng của bộ phận này giảm sút.

Khi bị viêm phổi, hoạt động của lá phổi không thể vận chuyển đủ oxy vào máu hoặc loại bỏ carbon dioxide trong máu, có thể gây tình trạng suy hô hấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng vì các cơ quan trong cơ thể cần oxy để hoạt động.

Viêm phổi cũng có thể dẫn đến hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS), xuất hiện ở các bệnh nhân bị viêm phổi ở cả 2 thùy, lượng oxy trong máu giảm. Hội chứng ARDS nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến thiếu oxy trầm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Để phòng tránh viêm phổi, cha mẹ nên đảm bảo môi trường sống xung quanh trẻ được sạch sẽ, thoáng mát, lau chùi đồ chơi hoặc những vật dụng mà trẻ thường xuyên tiếp xúc. Người lớn nên vệ sinh mũi miệng, rửa tay cho trẻ, xây dựng chế độ dinh dưỡng đủ chất và lành mạnh cho trẻ hằng ngày.

Tiêm ngừa các loại vaccine cần thiết là cách phòng tránh bệnh viêm phổi chủ động và hiệu quả cho trẻ. Ảnh: Minh Nhật

Đồng thời, phụ huynh cần cho trẻ tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine như:

Vaccine Prevenar 13 – Phế cầu 13 (Bỉ), vaccine Synflorix (Bỉ): phòng viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn huyết (nhiễm trùng máu),... do phế cầu khuẩn.

Vaccine 6 trong 1 Hexaxim, Infanrix Hexa hoặc vaccine 5 trong 1 Pentaxim, Infanrix IPV+Hib phòng nhiều bệnh cho trẻ, trong đó có viêm phổi.

Vaccine Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra phòng cúm mùa, giúp bảo vệ trẻ khỏi cúm, cũng là căn bệnh có nguy cơ gây biến chứng viêm phổi.

Vaccine Boostrix (Bỉ), Adacel (Canada) phòng ho gà - bạch hầu - uốn ván giúp bảo vệ hô hấp hiệu quả.

Vaccine Menactra (Mỹ) phòng biến chứng viêm phổi do não mô cầu khuẩn tuýp A, C, Y, W-135. Vaccine VA-Mengoc-BC phòng biến chứng viêm phổi do não mô cầu khuẩn tuýp B, C.

ThS.BS Ngô Thị Kim Phượng

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC