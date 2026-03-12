Nền tảng tác nhân AI FPT nhận bằng sáng chế quốc tế

FPT Akabot được Cơ quan Sở hữu trí tuệ Đài Loan (Trung Quốc) cấp sáng chế cho công nghệ tự động tách nhỏ, phân loại tài liệu đầu vào bằng máy học.

Akabot cho phép hệ thống tự động nhận diện, tách nhỏ và phân loại nhiều loại tài liệu như hóa đơn, hợp đồng, đơn đặt hàng hay biên bản nghiệm thu với tốc độ và độ chính xác cao. Theo đại diện FPT, nếu trong quy trình vận hành truyền thống, việc xử lý và phân loại một bộ tài liệu có thể mất khoảng 15 phút, Akabot có thể rút ngắn xuống chưa đầy một phút, giúp doanh nghiệp xử lý 300-400 bộ tài liệu mỗi ngày, giảm tải cho quy trình xử lý thủ công.

Với việc được cấp sáng chế tuần này, công nghệ của Akabot được bảo hộ về hệ thống máy tính, phương pháp thực hiện và các phương tiện lưu trữ của giải pháp. Điều này giúp bảo vệ thuật toán cốt lõi của Akabot trước nỗ lực sao chép công nghệ.

Trước đó, công nghệ máy học tách và phân loại dữ liệu của Akabot cũng được Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) cấp bằng sáng chế năm 2023, hiện được ứng dụng trong các giải pháp như Akabot Vision, UBot Invoice cho gần 2.000 khách hàng trên toàn cầu.

Bên ngoài trụ sở FPT. Ảnh: FPT

Bên cạnh đó, FPT cho biết họ cũng vừa được đưa vào Constellation ShortList ở hạng mục Dịch vụ phát triển phần mềm tùy chỉnh (CSDS). Constellation ShortList là danh sách uy tín do hãng nghiên cứu và tư vấn chuyển đổi số và công nghệ đột phá Constellation Research bình chọn, vinh danh các công nghệ tiên tiến, giải pháp phần mềm tốt nhất cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực cụ thể.

Danh sách quy tụ 16 nhà cung cấp phần mềm tùy chỉnh hàng đầu toàn cầu, trong đó có những hãng nổi tiếng như IBM, Accenture, Deloitte, Capgemini, Infosys, TCS hay Wipro. Constellation Research đánh giá 40 giải pháp tùy chỉnh dựa trên nhiều tiêu chí, như năng lực phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc phần mềm có khả năng mở rộng; áp dụng các phương pháp kỹ thuật phần mềm hiện đại như Agile, DevOps và CI/CD; khả năng tích hợp với hệ thống và nền tảng doanh nghiệp; năng lực kiểm thử, bảo mật và duy trì hệ thống trong suốt vòng đời vận hành.

Theo đánh giá của Constellation Research, thị trường phần mềm tùy chỉnh hiện bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh, khi doanh nghiệp ngày càng cần những hệ thống phần mềm có khả năng thích ứng cao và tích hợp sâu công nghệ mới như AI tạo sinh, tự động hóa và kiến trúc sử dụng tác nhân AI (AI Agent). Trong bối cảnh đó, các nhà cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm phải có năng lực thiết kế và xây dựng các hệ thống phần mềm thông minh, tích hợp dữ liệu và AI để đáp ứng các yêu cầu vận hành ngày càng phức tạp của doanh nghiệp.

Bảo Lâm