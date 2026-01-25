Nền tảng giao kết điện tử thay thế giải pháp ngoại của kỹ sư Việt

Nền tảng Kyta do kỹ sư FPT phát triển, hỗ trợ "Low-code, No-code", tức người không có chuyên môn công nghệ thông tin cũng có thể vận hành.

Tại cuộc thi đổi mới sáng tạo iKhiến do FPT tổ chức tuần này, nền tảng Kyta vượt qua hơn 3.800 sáng kiến trong tập đoàn để giành giải quán quân. Đây là nền tảng vận hành thông minh hỗ trợ cho nhiều ngành nghề, giúp doanh nghiệp số hóa toàn bộ vòng đời giao kết điện tử, từ biểu mẫu, thương thảo, ký kết hợp đồng điện tử đến lưu trữ và phân tích.

Theo đại diện Kyta Platform, ý tưởng ra đời từ chính va vấp của doanh nghiệp Việt khi phụ thuộc vào nền tảng công nghệ nước ngoài. Tại một dự án từng triển khai, chi phí phải trả cho đối tác ngoại chiếm tới 80% doanh thu. Trong khi đó, mỗi khi hệ thống gặp sự cố, việc mời chuyên gia nước ngoài sang hỗ trợ tốn thêm hàng nghìn USD mỗi giờ, kéo theo rủi ro lớn về tiến độ và quyền chủ động vận hành.

"Từ trải nghiệm đó, chúng tôi quyết định tự xây dựng nền tảng công nghệ do mình làm chủ và có thể thay thế được các giải pháp của nước ngoài", đại diện dự án nói.

Đại diện nhóm phát triển Kyta Platform trình bày dự án tại cuộc thi. Ảnh: Trần Huấn

Kyta Platform được phát triển với các sản phẩm chính gồm Kyta ALM - bộ giải pháp quản lý vòng đời thỏa thuận điện tử, Kyta Signature - bộ giải pháp ký kết hợp đồng điện tử tích xanh, và Kyta Gate - bộ giải pháp tối ưu quản lý quy trình định danh và giao kết điện tử.

Điểm đặc biệt là nền tảng hướng tới khả năng sử dụng Low-code, No-code, có nghĩa cho phép những người dùng nghiệp vụ không chuyên về công nghệ thông tin vẫn có thể tự tạo ứng dụng, quy trình hay biểu mẫu thông qua giao diện trực quan, đưa việc xây dựng phần mềm đến gần hơn với các bộ phận kinh doanh, giảm phụ thuộc hoàn toàn vào đội ngũ lập trình.

Theo đại diện nhà phát triển, đây là nền tảng tiên phong trong việc số hóa Low-code, No-code tại Việt Nam, đồng thời tích hợp AI và công cụ tự động hóa để nâng cao hiệu quả vận hành. Tại cuộc thi, đại diện nhóm cho biết giải pháp hỗ trợ rút ngắn 70% thời gian phát triển ứng dụng, giảm 80% chi phí vận hành và giảm 90% thời gian xử lý, đồng thời loại bỏ rủi ro mạo danh trong giao dịch điện tử.

Từ khi ra thị trường đầu 2025, Kyta Platform được sử dụng trong hơn 4.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước ở các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, logistics, bất động sản. Nền tảng cũng được triển khai trên Hệ thống Thi hành án Dân sự, phối hợp cùng Bộ Tư pháp trong nhiệm vụ số hóa toàn diện ngành Thi hành án dân sự. Tính đến cuối 2025, 100% quyết định thi hành án được phát hành điện tử qua hệ thống tích hợp AI, hơn 600.000 biên lai điện tử được sử dụng thay thế chứng từ giấy.

iKhiến là giải thưởng sáng tạo dành cho cán bộ nhân viên được tập đoàn FPT tổ chức thường niên từ năm 2017, nhằm thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ nâng cao năng suất lao động, hiệu quả vận hành, đồng thời tạo ra các sản phẩm, giải pháp mang lại giá trị thiết thực.

Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Công nghệ FPT, đánh giá trong gần một thập kỷ qua, iKhiến đã khuyến khích và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo tại công ty. Cuộc thi ghi nhận 13.227 sáng kiến, mang lại giá trị kinh tế hàng nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2025, chương trình thu hút 3.838 sáng kiến với giá trị kinh tế mang lại gần 1.000 tỷ đồng cho tập đoàn.

Từ iKhiến, nhiều sáng kiến đã được FPT phát triển thành sản phẩm thương mại như Akabot, IFRS9, MaaZ BSW, MaaZ Studio, FPT eID, Code Vista, FPT Camera Agent. Các giải pháp này phục vụ đa dạng lĩnh vực từ tự động hóa, tài chính, ngân hàng, công nghiệp ô tô đến định danh số, an toàn bảo mật và AI, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ Việt Nam.

Lưu Quý