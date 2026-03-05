NATO không kích hoạt điều khoản phòng thủ chung sau vụ hạ 'tên lửa Iran'

Tổng thư ký NATO nói vụ "tên lửa Iran" bị bắn rơi khi bay tới Thổ Nhĩ Kỳ chưa phải lý do để kích hoạt Điều 5.

"Không có ai nói về Điều 5. Điều quan trọng nhất là các đối thủ thấy rằng NATO mạnh mẽ và cảnh giác như thế nào, thậm chí là còn cảnh giác hơn nữa nếu có thể từ ngày 28/2", Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết hôm nay.

Tổng thư ký NATO cũng khẳng định liên minh ủng hộ chiến dịch tập kích của Mỹ nhằm vào Iran, cho rằng Tehran "sắp trở thành mối đe dọa với châu Âu".

Tuyên bố được ông Rutte đưa ra một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thông báo lưới phòng không NATO đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo Iran đang hướng vào vùng trời nước này. Sự việc đánh dấu lần đầu một thành viên NATO ngoài Mỹ bị cuốn vào xung đột Trung Đông, làm tăng nguy cơ chiến sự lan rộng và kéo theo các nước khác trong liên minh.

Bộ tổng tham mưu quân đội Iran ngày 5/3 phủ nhận thông tin nước này phóng tên lửa vào Thổ Nhĩ Kỳ, khẳng định Tehran tôn trọng chủ quyền của "quốc gia thân thiện này".

Ông Rutte phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ hôm 12/2. Ảnh: AFP

Điều 5 của NATO quy định bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công nhằm vào cả liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả.

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Các cuộc tấn công của Mỹ - Israel đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và loạt quan chức cấp cao thiệt mạng. Iran mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông.

Hơn 1.000 người ở Iran và nhiều người khác ở Trung Đông đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát. Liên Hợp Quốc cho biết chỉ trong hai ngày đầu tiên của cuộc chiến, 100.000 người đã phải rời khỏi thủ đô Tehran của Iran.

Phạm Giang (Theo Reuters)