Nắng nóng đạt kỷ lục mới ở Mỹ, hàng loạt hoạt động gián đoạn

Ngày nóng nhất của đợt nắng nóng chưa từng có đã thiêu đốt vùng tây bắc Thái Bình Dương, khiến hàng loạt hoạt động bị tạm ngừng.

Thành phố Seattle, bang Washington hôm 28/6 ghi nhận mức nhiệt cao nhất 108 độ F (42 độ C) vào buổi tối, cao hơn mức cao nhất mọi thời đại được ghi nhận hôm 27/6 là 104 độ F (40 độ C). Thành phố Portland, bang Oregon, đạt 115 F (46 độ C) sau khi đạt kỷ lục 108 F (42 độ C) hôm 26/6 và 112 F (44 độ C) hôm 27/6.

Đây là mức nhiệt cao nhất tại khu vực nổi tiếng mưa nhiều. Nhiệt độ cao trung bình của Seattle vào tháng 6 là khoảng 70 độ F (21,1 độ C) và chưa đến 50% dân cư trong thành phố có điều hòa nhiệt độ, theo dữ liệu Điều tra dân số Mỹ.

Nắng nóng buộc các trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa, gồm hồ bơi ngoài trời và cửa hàng kem, nơi mọi người thường tìm đến để giải nhiệt. Các điểm xét nghiệm Covid-19 và điểm tiêm chủng lưu động cũng không còn hoạt động.

Bé gái dưới vòi nước tại công viên ở Seattle, bang Washington, Mỹ hôm 28/6 trong đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Seattle đã đóng cửa một hồ bơi trong nhà sau khi không khí bên trong trở nên quá nóng. Tình trạng mất điện xảy ra trên toàn khu vực khi nhu cầu sử dụng quạt và điều hòa của người dân tăng cao, khiến lưới điện bị quá tải.

"Đây là khởi đầu của tình trạng khẩn cấp vĩnh viễn. Chúng ta phải giải quyết gốc rễ của vấn đề này là biến đổi khí hậu", Thống đốc Washington Jay Inslee nói.

Tại Portland, dịch vụ đường sắt nội thành và xe điện bị đình chỉ do cáp điện lực bị nóng chảy và nhu cầu điện tăng vọt.

Sự giãn nở liên quan đến nhiệt khiến mặt đường bị vênh hoặc bong ra ở nhiều khu vực, gồm xa lộ liên bang ở Seattle. Công nhân phải xả nước xuống cầu kéo ít nhất hai lần một ngày để ngăn thép nở ra, cản trở cơ chế đóng mở của cầu.

Giới chức cũng mở nhiều trung tâm làm mát để phục vụ người dân, khuyến cáo họ luôn làm mát cơ thể, cung cấp đủ nước và tránh các hoạt động mất sức.

Ở phía đông bang Washington, các học khu Richland và Kennewick đã tạm dừng dịch vụ xe buýt mùa hè vì phương tiện này không có máy lạnh, không đảm bảo an toàn cho học sinh. Các nhà vườn trồng cây ăn quả ở trung tâm Washington đang nỗ lực cứu những cây cherry khỏi nắng nóng như dùng tán che, lắp vòi phun nước và thu hoạch trong đêm.

Hãng hàng không Alaska Airlines có trụ sở tại Washington cho biết họ đang cung cấp "xe tải làm mát" cho nhân viên tại các sân bay quốc tế Seattle-Tacoma và Portland, nơi nhiệt độ trên đường băng có thể cao hơn 20 độ so với những nơi khác.

Tại hạt Multnomah, nơi có thành phố Portland, gần 60 đội tiếp cận cộng đồng đã làm việc từ 25/6 để hỗ trợ người vô gia cư nước uống, chất điện giải, cách giữ mát. Hạt có 43 phòng cấp cứu và chăm sóc khẩn cấp vì các triệu chứng liên quan đến nắng nóng từ 25-27/6, dù bình thường chỉ có 1-2 phòng.

Tiến sĩ Jennifer Vines, nhân viên y tế của hạt Multnomah, tin rằng sẽ có những trường hợp tử vong do đợt nắng nóng này, dù con số này hiện chưa được xác định.

"Chúng tôi lo lắng cho người già và những người sức khỏe yếu, nhưng trẻ em cũng có thể bị ảnh hưởng", bà Vines nói. "Ngay cả những người lớn khỏe mạnh cũng phải nhập viện cấp cứu trong điều kiện nhiệt độ như thế này".

Zeke Hausfather, nhà khoa học tại tổ chức phi lợi nhuận về dữ liệu khí hậu Berkeley Earth, cho biết khu vực tây bắc Thái Bình Dương đã ấm lên khoảng 1,7 độ C trong nửa thế kỷ qua. Điều đó đồng nghĩa đợt nắng nóng hiện nay ấm hơn khoảng1,7 độ so với trước đây và sự khác biệt là đáng kể, đặc biệt là đối với các nhóm dân số dễ bị tổn thương.

"Kể cả không có biến đổi khí hậu, đây vẫn sẽ là một đợt nắng nóng thực sự cực đoan", Hausfather cho hay. "Điều này còn tồi tệ hơn sự kiện tương tự xảy ra cách đây 50 năm".

Huyền Lê (Theo AP)