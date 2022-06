Nắng nóng 48 độ C tấn công Tây Ban Nha

Người dân lấy nước làm mát cơ thể tại một vòi nước công cộng ở Seville.

Nhiệt độ dự kiến lên tới 43 độ C tại Cordoba ở miền nam, 41 độ C tại Badajoz ở miền tây và 40 độ C ở Toldeo tại miền trung Tây Ban Nha, theo cơ quan khí tượng Aemet.