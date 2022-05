Tây Ban Nha nắng nóng kỷ lục 46 độ C

Nhiều khu vực ở Tây Ban Nha trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 5, với nhiệt độ có nơi lên tới 46 độ C.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) hôm 22/5 cảnh báo nhiệt độ tăng cao tại 17 khu vực ở Tây Ban Nha.

Thành phố Jaen ở Andalucia, miền nam Tây Ban Nha, hôm 20/5 ghi nhận nhiệt độ 40,3 độ, cao hơn 16 độ C so với mức trung bình của thời gian này trong năm. Tại những nơi khác của Andalucia, nhiệt độ cao hơn ít nhất 7 độ C so với trung bình.

Một phụ nữ chụp ảnh bảng hiển thị nhiệt độ ngoài trời 46 độ C ở thành phố Seville, miền nam Tây Ban Nha, hôm 20/5. Ảnh: Reuters.

"Đợt nắng nóng giữa tháng 5 này rất bất thường và có thể là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong 20 năm qua", Ruben del Campo. phát ngôn viên của AEMET, cho hay.

Thời tiết đã "nóng một cách bất thường" ngay từ sáng sớm tại nhiều khu vực ở miền trung và miền nam Tây Ban Nha. Ở nhiều nơi, nhiệt độ vào sáng sớm không giảm xuống dưới 25 độ C, điều mà AEMET cho hay là "chưa từng xảy ra tại Tây Ban Nha vào tháng 5".

Cơ quan này cho biết thành phố Segovia đã trải qua "đêm nhiệt đới" đầu tiên trong tháng 5, khi nhiệt độ ban đêm không giảm xuống dưới 20 độ C.

Nghiên cứu gần đây của AEMET cho thấy mức nhiệt trên 30 độ C ở Tây Ban Nha và các đảo Balearic đến sớm hơn trung bình 20-40 ngày trong 71 năm qua.

"Mùa hè đang nuốt dần mùa xuân", del Campo nói. "Những gì đang xảy ra hoàn toàn phù hợp với hiện tượng Trái đất nóng lên. Nhiệt độ tăng là hệ quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Khí hậu Tây Ban Nha không như xưa, mà trở nên cực đoan hơn".

Chính phủ Tây Ban Nha đã kích hoạt phương án hành động quốc gia về ứng phó nắng nóng, khuyến cáo người dân uống đủ nước, mặc quần áo thoáng mát, chú ý đến trẻ em, phụ nữ có thai, người lớn tuổi và người mắc bệnh mãn tính.

Một số quốc gia trên thế giới gần đây trải qua các đợt nắng nóng sớm và nghiêm trọng, bao gồm Ấn Độ, Pakistan và một số khu vực của Mỹ như bang Texas, với nhiệt độ lên tới 32 độ C trong tháng này.

Hồng Hạnh (Theo Reuters/CNN)