'Nàng Bạch Tuyết' bị trao hai giải Mâm Xôi Vàng

Phim "Nàng Bạch Tuyết" (Snow White) bản người đóng nhận hai giải Mâm Xôi Vàng gồm Nhóm diễn viên tệ nhất và Nam phụ tệ nhất.

Ở lần trao giải thứ 46 diễn ra hôm 14/3, bộ phim nhận hai giải đều liên quan đến nhóm nhân vật bảy chú lùn. Theo Variety, kết quả phản ánh phản ứng của khán giả đối với phiên bản live-action của câu chuyện cổ tích nổi tiếng. Trong đó, tạo hình các chú lùn bằng kỹ xảo máy tính gây nhiều tranh cãi, bị cho là thiếu thuyết phục so với hình tượng trong bản hoạt hình.

Tác phẩm do Marc Webb đạo diễn, nội dung dựa trên nguyên tác truyện cổ Grimm, kể về công chúa Bạch Tuyết (Rachel Zegler) mồ côi cha mẹ. Lớn lên, cô sống cùng mẹ kế Evil Queen (Gal Gadot) nhưng bị bà ta sai người hãm hại.

Trailer 'Bạch Tuyết' 2025 Trailer "Snow White" (tên tiếng Việt là "Nàng Bạch Tuyết"). Video: Walt Disney Studios Vietnam

Kịch bản Snow White đi theo hướng Bạch Tuyết mạnh mẽ, chủ động đi tìm hạnh phúc. Tuy nỗ lực sáng tạo, cách triển khai tình tiết phim thiếu hấp dẫn. Theo New York Post, trong khi bản gốc là cột mốc góp phần phát triển thể loại hoạt hình, phiên bản mới lại nhạt nhẽo, không mang thông điệp giá trị. Êkíp biến câu chuyện cổ điển thành cuộc phiêu lưu, lồng ghép yếu tố nữ quyền, nhưng mô-típ này quen thuộc trong nhiều dự án.

Nữ chính Rachel Zegler nhận nhiều ý kiến tiêu cực từ khán giả, do cô là người gốc Latin nhưng được chọn hóa thân Bạch Tuyết - nhân vật được biết đến là "da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun". Biên kịch thay đổi chi tiết này bằng cách đưa bối cảnh công chúa sinh ra trong trận bão tuyết, nên cha mẹ lấy cảm hứng đó để đặt tên cho cô. Tuy nhiên, người hâm mộ không hài lòng với sự lựa chọn của nhà sản xuất, cho rằng bản mới "phá nát" hình tượng. Ngoài ra, các nhân vật phụ xuất hiện chỉ để làm nền, không có nhiều đất diễn và sự phát triển về tính cách.

Rachel Zegler trong tạo hình nàng Bạch Tuyết. Ảnh: Walt Disney Studios

Ở các hạng mục khác, tác phẩm bị gọi tên nhiều nhất là War of the Worlds, trong hạng mục Phim tệ nhất, Đạo diễn tệ nhất, Kịch bản tệ nhất, Phim làm lại hoặc phần tiếp theo tệ nhất và Nam diễn viên tệ nhất dành cho Ice Cube. Rebel Wilson nhận giải Nữ diễn viên tệ nhất cho vai diễn trong phim hành động - hài Bride Hard.

Một hạng mục đáng chú ý là giải Mâm Xôi Vàng "Phục thù", dành cho những nghệ sĩ từng được nhắc tên nhưng sau đó có màn trở lại ấn tượng. Năm nay, Kate Hudson là người chiến thắng nhờ vai diễn trong bộ phim Song Sung Blue, tác phẩm mang về cho cô đề cử Oscar Nữ chính xuất sắc. Trước đó, Hudson bị đề cử Mâm Xôi Vàng với My Best Friend's Girl (2008), Mother's Day (2016) và Music (2021).

Golden Raspberry Awards (Mâm Xôi Vàng) là giải thường niên ra đời năm 1981 để chế giễu các tác phẩm điện ảnh, diễn viên thất bại trong năm. Các thành viên phải trả phí để tham gia bình chọn. Tuy nhiên, ban tổ chức không yêu cầu họ phải xem hết phim đề cử. Trong lịch sử, các ngôi sao gồm Bill Cosby, Sandra Bullock, Halle Berry từng trực tiếp đến nhận giải.

Theo đại diện ban tổ chức, hơn 1.100 khán giả là những người yêu thích điện ảnh, nhà phê bình phim và nhà báo ở Mỹ và 20 quốc gia bình chọn các đề cử năm nay. Giải Phim tệ nhất là một chiếc cúp mạ vàng giá 4,97 USD (130 nghìn đồng). Năm ngoái, Madame Web bị gọi tên ở hạng mục này.

Danh sách "thắng" Mâm Xôi Vàng 2026 Phim tệ nhất: War Of The Worlds (2025) Nam diễn viên tệ nhất: Ice Cube - War Of The Worlds Nữ diễn viên tệ nhất: Rebel Wilson - Bride Hard Giải "Phục thù" Mâm Xôi Vàng (Razzie Redeemer): Kate Hudson - Song Sung Blue Nữ diễn viên phụ tệ nhất: Scarlet Rose Stallone - Gunslingers Nam diễn viên phụ tệ nhất: Bảy chú lùn trong phim Snow White Nhóm diễn viên tệ nhất: Bảy chú lùn trong phim Snow White Phim làm lại hoặc phần mới tệ nhất: War of the Worlds Đạo diễn tệ nhất: Rich Lee - War of The Worlds Kịch bản tệ nhất: Kenny Golde, Marc Hyman - War of The Worlds

Cát Tiên (theo Variety, Razzie Awards)