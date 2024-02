'Madame Web' - bom xịt phòng vé đầu năm

"Madame Web" - ngoại truyện về Người Nhện - bị giới phê bình chê là một trong những phim siêu anh hùng tệ nhất mọi thời.

Theo thống kê của Comscore hôm 19/2, Madame Web vươn lên vị trí thứ hai tại phòng vé Mỹ trong tuần đầu công chiếu với 26,2 triệu USD, nhưng kém hơn nhiều so với vị trí đầu bảng - Bob Marley: One Love (52 triệu USD). Ngoài ra, phim thu 25,7 triệu USD từ 61 thị trường quốc tế. Ở phòng vé Việt, phim đạt hơn chín tỷ đồng, tính đến sáng 20/2.

Theo Hollywood Reporter, doanh thu hiện tại của phim là con số "đáng thất vọng" vì dự án tốn 80 triệu USD sản xuất và thêm hàng chục triệu USD để quảng bá. Đây là tác phẩm mới nhất trong vũ trụ Người Nhện của hãng phim Sony Pictures, sau Venom (2018) và Morbius (2022). Trong đó, Morbius dù bị giới phê bình chê bai vẫn kiếm được 39,1 triệu USD sau ba ngày ra mắt.

Variety cho rằng với điểm CinemaScore C+ và điểm cà chua "thối" 12% trên Rotten Tomatoes, tiền bán vé sẽ không tăng nhiều trong những ngày tới. Phim nối tiếp những dự án siêu anh hùng thất bại trong năm qua, như The Marvels, The Flash và Aquaman and the Lost Kingdom.

Tác phẩm cũng nhận nhiều đánh giá tiêu cực từ khán giả và giới phê bình. Trên Rotten Tomatoes, Madame Web xếp thứ 17 trong danh sách các phim siêu anh hùng tệ nhất mọi thời. Trang Metacritic cho phim 27/100 điểm. Trên chuyên trang điện ảnh IMDb, tác phẩm nhận 3,8/10 điểm từ 17 nghìn người bình chọn.

Cây bút Richard Roeper của Chicago Sun-Times nhận định: "Madame Web do Dakota Johnson đóng chính là một trong những bộ phim chuyển thể truyện tranh tệ nhất mà tôi từng xem". Tờ Wall Street Journal ghi: "Tác phẩm thất bại một cách thảm hại, đến mức các nhà sản xuất của hãng phim lẽ ra phải gọi 911 để giải cứu nó".

Dakota Johnson (vai Cassandra Webb) trong phim "Madame Web".

Madame Web lấy cảm hứng từ nhân vật cùng tên trong truyện tranh Marvel. Nội dung xoay quanh nhân viên y tế Cassandra Webb (Dakota Johnson đóng) phát hiện mình có sức mạnh kỳ lạ sau một tai nạn. Năng lực giúp cô bảo vệ được nhiều người, trong đó có ba cô gái, gồm Julia Carpenter (Sydney Sweeney đóng), Anya Corazon (Isabela Merced) và Mattie Franklin (Celeste O'Connor).

Cassandra phải hợp sức với ba phụ nữ để chống lại ác nhân Ezekiel Sims (Tahar Rahim). Ezekiel từng làm việc với mẹ của cô, nghiên cứu về cuộc sống loài nhện ở vùng Amazon. Giống Cassandra, nhân vật phản diện có thể nhìn thấy tương lai.

Trên CNN, trưởng phòng phân tích của trang BoxOffice Pro - Shawn Robbins - cho rằng sự thất bại của Madame Web bắt nguồn từ hai yếu tố: Khán giả ngày càng chọn lọc nội dung phim siêu anh hùng và tác phẩm gặp một số phản hồi tiêu cực trong quá trình tiếp thị.

Theo Robbins, sau nhiều năm phim Marvel thống trị phòng vé, tình trạng bão hòa của nhiều dự án siêu anh hùng xuất hiện ở các rạp chiếu. Hồi tháng 11/2023, doanh thu The Marvels chỉ đạt 47 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, trong khi Aquaman and the Lost Kingdom của hãng DC mở màn với 27,6 triệu USD.

Trừ Guardians of the Galaxy Vol. 3, các phim Marvel ra mắt từ năm ngoái đến nay đều có thành tích kém. Theo Hollywood Reporter, để tránh lặp lại mô-típ thường thấy của dòng phim này, Sony quyết định lựa chọn nhân vật nữ để thu hút nhiều khán giả hơn. Tuy nhiên, kết quả không như mong đợi của nhà sản xuất.

Theo khảo sát của Hollywood Reporter, nam giới chiếm 65% đến 70% khán giả xem phim siêu anh hùng ở Bắc Mỹ. Trong trường hợp của Madame Web, tỷ lệ người xem nữ chỉ chiếm 46%. Trang này nhận định sự thất bại của tác phẩm ảnh hưởng đến doanh thu lẫn các thương hiệu nhượng quyền tiềm năng mà Sony đang lên kế hoạch sản xuất.

Một nguồn tin thân cận với Hollywood Reporter cho biết tình hình hiện tại của Sony "rất u ám". "Tôi không biết liệu nữ siêu anh hùng có đủ sức gánh vác doanh thu phòng vé hay không", nguồn tin từ hãng Sony nói.

Dàn diễn viên chính phim "Madame Web", từ trái qua: Isabela Merced, Dakota Johnson, Sydney Sweeney và Celeste O'Connor.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia dự đoán các bom tấn triển vọng trong năm nay sẽ giúp vực dậy phòng vé, như Deadpool & Wolverine (công chiếu ngày 26/7) và Joker: Folie à Deux (4/10). Nhà phân tích truyền thông cấp cao tại Comescore Paul Dergarabedian cho rằng vấn đề thua lỗ không nằm ở thể loại phim siêu anh hùng mà là chất lượng của bộ phim.

"Cung cấp cho người xem một bộ phim hay là chìa khóa làm nên thành công, vì đối tượng của nó không chỉ là khán giả đại trà, mà còn là những người đam mê dòng phim đó, kỳ vọng nhận được sự bất ngờ khi thưởng thức tác phẩm", Dergarabedian nói.

