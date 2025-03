'Nàng Bạch Tuyết' bản làm lại gây thất vọng

Phim live-action "Snow White" đổi mới nhiều chi tiết để tôn vinh tinh thần can đảm của nàng Bạch Tuyết, nhưng kịch bản nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'Snow White' (Nàng Bạch Tuyết) Trailer "Snow White" (tên tiếng Việt là "Nàng Bạch Tuyết"), ra mắt toàn quốc ngày 21/3. Theo Box Office Vietnam, phim hiện đạt hơn sáu tỷ đồng. Video: Walt Disney Studios Vietnam

Tác phẩm do Marc Webb đạo diễn, nội dung dựa trên nguyên tác truyện cổ Grimm, kể về công chúa Bạch Tuyết (Rachel Zegler) mồ côi cha mẹ. Lớn lên, cô sống cùng mẹ kế Evil Queen (Gal Gadot) nhưng bị bà ta sai người hãm hại.

Dự án bám sát tinh thần của bản hoạt hình năm 1937, điều chỉnh một số chi tiết để mang đến hơi thở hiện đại. Kịch bản đi theo hướng Bạch Tuyết mạnh mẽ, chủ động đi tìm hạnh phúc. Cô khát khao trở thành nhà lãnh đạo như ước nguyện của cha. Thay vì phải lòng hoàng tử, cô cảm mến chàng trai lãnh đạo nhóm quân nổi loạn chống lại mẹ kế. Với sự giúp sức của bảy chú lùn, họ lập kế hoạch để giành lại vương quốc.

Tuy nỗ lực sáng tạo, cách triển khai tình tiết phim thiếu hấp dẫn. Theo trang New York Post, trong khi bản gốc là cột mốc góp phần phát triển thể loại hoạt hình, phiên bản mới lại nhạt nhẽo, không mang thông điệp giá trị. Êkíp biến câu chuyện cổ điển thành cuộc phiêu lưu, lồng ghép yếu tố nữ quyền, nhưng môtíp này có phần quen thuộc trong nhiều dự án.

Tạo hình Bạch Tuyết và nữ hoàng Evil Queen. Ảnh: Walt Disney Studios

Năm 2012, bản live-action Snow White and The Huntsman từng thành công với câu chuyện công chúa giành lại ngai vàng. Trận chiến giữa các nhân vật được xây dựng gay cấn, là điểm nổi bật của phim. Còn Nàng Bạch Tuyết không có nhiều phân đoạn hành động, chủ yếu thể hiện qua chi tiết nhóm của Jonathan chống lại binh lính. Xung đột của tuyến chính diện và phản diện bộc lộ qua lời nói, khiến đoạn kết gây hụt hẫng. Ngoài ra, tâm lý của nhân vật hoàng hậu hời hợt, động cơ hãm hại Bạch Tuyết chưa được làm rõ.

Chuyện tình giữa Bạch Tuyết và Jonathan lồng ghép qua loa, khó khiến người xem đồng cảm. Điều này biến câu chuyện tình yêu - vốn có tiềm năng tạo nên sự mới mẻ cho phim - thành yếu tố mờ nhạt.

MV 'Waiting On A Wish' phim 'Nàng Bạch Tuyết' Rachel Zegler thể hiện nhạc phim "Waiting on a Wish". Video: Disney Music

Màn thể hiện của diễn viên chính cũng là yếu tố gây tranh cãi. Rachel Zegler vấp phải phản ứng khi cô là người gốc Latin nhưng được chọn hóa thân Bạch Tuyết - nhân vật được biết đến là "da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như mun". Biên kịch thay đổi chi tiết này bằng cách đưa bối cảnh công chúa sinh ra trong trận bão tuyết, nên cha mẹ lấy cảm hứng đó để đặt tên cho cô. Tuy nhiên, nhiều khán giả không hài lòng với sự lựa chọn của nhà sản xuất, cho rằng bản mới "phá nát" hình tượng Bạch Tuyết. Ngoài ra, các nhân vật phụ xuất hiện chỉ để làm nền cho nữ chính, không có nhiều đất diễn và sự phát triển về tính cách.

Tác phẩm hiện có nguy cơ thua lỗ khi doanh thu mở màn đạt 87 triệu USD toàn cầu, so với kinh phí 250 triệu USD. Một số nhà phê bình cho rằng phim là bước lùi về mặt sáng tạo. Wendy Ide của The Observer bình luận: "Phim còn tệ hơn nhận xét của khán giả. Đây là tác phẩm của những người chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà thiếu đi cảm quan nghệ thuật".

Theo The Irish Times, một trong những sai sót của phim là cách kết hợp các nhân vật hoạt hình với diễn viên. Việc "hoạt hình hóa" những chú lùn tạo sự rời rạc, làm giảm tính chân thực. Cây bút Johnny Oleksinski của New York Post viết: "Tôi nghĩ tác phẩm là bản làm lại không cần thiết và không đạt đến tầm vóc của bản gốc".

Rachel Zegler (phải) và nam phụ Andrew Burnap trong phim. Ảnh: Walt Disney Studios

Bối cảnh và hiệu ứng hình ảnh là điểm sáng hiếm hoi. Dự án mang đến thế giới cổ tích với hình ảnh vương quốc, khu rừng huyền bí. Các nhân vật bảy chú lùn thiết kế từ công nghệ đồ họa vi tính CGI, nổi bật là Dopey (Ngốc Nghếch) với biểu cảm ngây thơ, đáng yêu. Phần nhạc kịch được lồng ghép để bộc lộ cảm xúc nhân vật. Đội ngũ làm mới nhiều ca khúc kinh điển như Heigh-Ho và Whistle While You Work, đồng thời mang đến tác phẩm mới gồm Princess Problems, Waiting on a Wish.

Gal Gadot trong vai nữ hoàng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, ẩn chứa sự nguy hiểm. Trong phiên bản này, nữ hoàng không chỉ ganh tị với con gái riêng của chồng mà còn biến các thần dân nam thành binh lính. Variety nhận xét giọng nói của Gadot không phải là điểm mạnh, cô vẫn tròn vai phản diện nhờ khả năng thể hiện tính cách độc ác.

