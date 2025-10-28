Nạn nhân ngạt khí ở Đà Nẵng bị phù não do 'ngộ độc thời gian dài'

Bốn nạn nhân còn dấu hiệu sinh tồn trong vụ ngạt khí do máy phát điện đang hôn mê, phải thở máy, hai người phù não tiên lượng rất nặng.

Tối 28/10, đại diện Sở Y tế Đà Nẵng cho biết 4 người đang được điều trị tại Bệnh viện C và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, mỗi bệnh viện hai người. 4 người khác đã lần lượt mất trong cùng ngày. Họ chung một gia đình, được người dân phát hiện hôn mê trong phòng, máy phát điện vẫn đang hoạt động.

Một bệnh nhân ban đầu cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Trí sau đó chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng chiều cùng ngày. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, kết quả chụp CT bị phù não. "Tình trạng phù não cho thấy thời gian bệnh nhân ngộ độc kéo dài, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan", bác sĩ Nhân nói.

Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, ổn định tuần hoàn, kiểm soát rối loạn huyết động và nhịp tim, các bác sĩ đồng thời điều chỉnh nội môi để duy trì chức năng sống. Sau hồi sức ban đầu, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện C để điều trị bằng oxy cao áp nhằm loại bỏ khí CO khỏi máu và phục hồi khả năng hô hấp. Hiện bệnh nhân được điều trị tích cực trong buồng oxy cao áp, hy vọng cải thiện dần chức năng não và phổi.

Một bệnh nhân khác được Bệnh viện C17 chuyển đến Bệnh viện C cũng trong tình trạng tương tự.

Hai em bé đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc bệnh viện, cho biết hai bệnh nhi hôn mê, nguy kịch, đã được đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp và hỗ trợ tuần hoàn. Hai cháu đang được theo dõi sát tại khoa Hồi sức tích cực.

Các bệnh viện đang hội chẩn liên viện, huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị để cứu chữa, theo đại diện Sở Y tế.

Người dân sơ cứu các nạn nhân trong khi dùng thuyền đưa ra khỏi khu vực dân cư đang ngập nước lũ. Ảnh: Cắt từ clip

Gia đình 8 người ngộ độc khí CO được phát hiện khoảng 9h sáng 28/10, chưa rõ thời gian họ bắt đầu dùng máy phát điện. Người dân phá cửa vào nhà cứu người và dùng thuyền đưa qua vùng ngập để đi cấp cứu. Năm người được chuyển đến Bệnh viện Tâm Trí, ba người đến Trung tâm Y tế Cẩm Lệ. Tuy nhiên một người mất trước khi đến trung tâm, hai người tử vong trên đường đi, một người không qua khỏi tại Bệnh viện Tâm Trí. Bốn người còn lại được chuyển tiếp các bệnh viện khác.

Bước đầu nhà chức trách nhận định do khu vực ngập nước lụt, cúp điện, gia đình mở máy phát điện trong phòng kín dẫn đến tích tụ khí CO gây ngạt. Sở Y tế Đà Nẵng khuyến cáo người dân không sử dụng máy phát điện, bếp than, bếp gas hoặc bếp củi trong không gian kín. Khi sử dụng thiết bị đốt, cần mở cửa thông gió, kiểm tra hệ thống điện và ống xả để tránh tích tụ khí độc. Nếu có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, cần rời khỏi khu vực ngay và đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Nguyễn Đông