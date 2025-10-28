Thêm 3 người tử vong trong vụ ngạt khí ở Đà Nẵng

Chiều 28/10, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm 3 người trong vụ nghi ngạt khí ở khu chợ mới Phong Thử đã tử vong, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên 4 và 4 người khác đang nguy kịch.

Trong số này, một người mất trước khi đến Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, 3 người tử vong tại Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng (2 người chết ngoại viện và một trường hợp không qua khỏi khi cấp cứu). 4 nạn nhân còn lại đang hôn mê, được chuyển đến các bệnh viện Đà Nẵng, C, Sản - Nhi để tiếp tục điều trị, tất cả đều trong tình trạng rất nặng.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, các nạn nhân nghi ngộ độc khí CO. Các bệnh viện đang khẩn trương hội chẩn, huy động tối đa nhân lực, thiết bị để cấp cứu. Ngành y tế phối hợp với công an điều tra nguyên nhân, đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế sẵn sàng ứng phó trong bối cảnh mưa lũ kéo dài.

8 người trong gia đình nghi ngạt khí máy phát điện Cả 8 nạn nhân được đưa đi cấp cứu bằng thuyền. Video: Ngươi dân cung cấp

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng thiết bị phát sinh khí CO trong không gian kín như máy phát điện, bếp than, bếp gas, bếp củi, đặc biệt khi mất điện hoặc ngập lụt. Cần mở cửa thông gió, kiểm tra hệ thống điện, gas, ống xả, tránh tích tụ khí độc; nếu có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó thở, phải nhanh chóng rời khỏi khu vực và đến cơ sở y tế gần nhất.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, người quen không liên lạc được với anh Nguyễn Quang Lành, 35 tuổi, nên lội nước lũ đến nhà. Khi phá cửa thông gió vào trong, người này phát hiện 8 người trong gia đình đều bất tỉnh. Thời điểm đó cửa nhà đóng kín, máy phát điện vẫn hoạt động.

Người dân đã dùng thuyền đưa các nạn nhân qua vùng ngập để đi cấp cứu. 5 người được xe quân sự chở đến Bệnh viện Tâm Trí, 3 người còn lại chuyển đến Trung tâm Y tế Cẩm Lệ.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Nhận định ban đầu cho thấy gia đình có thể bị ngạt khí do vận hành máy phát điện trong phòng kín khi mất điện.

