Đà NẵngĐiện lưới bị cúp do ngập lụt, gia đình anh Lành ở Điện Bàn Tây chạy máy phát điện và bật điều hòa, sau đó một người chết, 7 người đang cấp cứu.

Anh Nguyễn Quang Lành, 35 tuổi, sinh sống cùng gia đình ở thôn Phong Thử, xã Điện Bàn Tây. Khoảng 10h hôm nay, người bạn liên lạc với anh Lành nhưng không được nên đã đến nhà đập cửa mà không ai trả lời.

Nghi có chuyện, người bạn đập kính thông gió phía sau nhà vào trong, phát hiện 8 người bất tỉnh, dấu hiệu giống ngạt khí. Người dân đưa các nạn nhân lên thuyền, di chuyển khỏi vùng ngập lũ đến bệnh viện cấp cứu.

Người dân chèo thuyền đưa nạn nhân đi cấp cứu sáng 28/10. Ảnh: Người dân cung cấp

Ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, cho biết 4 người lớn và 4 trẻ em đã được chuyển đến các bệnh viện ở trung tâm TP Đà Nẵng. Già nhất là cụ bà 75 tuổi, nhỏ nhất là bé trai 5 tuổi.

Hiện ba bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Cẩm Lệ, đến trưa nay một người tử vong, hai người còn lại được chuyển đến Bệnh viện Quân y C17 tiếp tục điều trị. 5 người khác đang nằm tại Bệnh viện Tâm Trí.

Nhà chức trách đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc. Nhận định ban đầu, do cúp điện, gia đình anh Lành chạy máy phát điện để nằm ngủ trong phòng có điều hòa nên có thể bị ngạt khí.

8 người trong gia đình nghi ngạt khí máy phát điện Cả 8 nạn nhân được đưa đi cấp cứu bằng thuyền. Video: Ngươi dân cung cấp

Theo chuyên gia y tế, máy phát hiện thải ra khí CO, loại khí không màu, không mùi, rất khó phát hiện. Khí này có thể bay vào phòng kín, người hít phải sẽ nhanh chóng ngấm vào máu và làm giảm nồng độ oxy, gây đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, đau ngực, tri giác lẫn lộn, nặng có thể tử vong. Từng có nhiều nạn nhân tử vong trong phòng kín sau khi chạy máy phát điện.

Ngọc Trường