Năm tăng mạnh thành tích của runner VnExpress Marathon

Để trở thành người nhanh nhất trong một giải VnExpress Marathon, trung bình VĐV phải chạy với pace 3:38 - 3:40, về đích trước mốc 2 tiếng 33 phút.

Đến VnExpress Marathon Imperial Huế, ngày 16/4, Nguyễn Văn Lai là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Cựu tuyển thủ quốc gia trên hành trình chinh phục cột mốc marathon sub 2:30 chọn Huế là điểm dừng chân. Trong ngày Huế trút cơn mưa nặng hạt lúc sáng sớm, Lai không hoàn thành mục tiêu, cán đích sau 2:31:29. Dẫu vậy, thông số này đã vào nhóm tốt bậc nhất Việt Nam, bỏ xa các đối thủ xếp sau. Ở nội dung nữ, Phạm Thị Bình về nhất sau 3:05:25.

So với năm 2022, thời gian cần để vô địch các giải VnExpress Marathon rút ngắn đáng kể. Năm ngoái, trung bình nhà vô địch nam về đích sau 2:39:39, nữ là 3:02:18.

Bùng nổ thành tích nhất là hai giải đấu cuối năm tại Hà Nội (26/11) và Hải Phòng (17/12). Nguyễn Văn Lai tái xuất và vô địch VM Hanoi Midnight ấn tượng sau 2:25:04, phá kỷ lục của Ezekiel Kemboi lập tại TP HCM đầu năm. Thông số này tốt thứ 4 trong lịch sử marathon Việt Nam mọi thời đại, theo trang thống kê Vietnam Best Marathon. Tại VM Hải Phòng, Hứa Thuận Long ghi tên mình vào vị trí số một trong bảng xếp hạng runner phong trào chạy nhanh nhất Việt Nam với chỉ số 2:34:29. Trong cả hai giải đấu này, Phạm Thị Hồng Lệ đều thắng hạng nhất nữ. Trong đó, con số 2:46:44 tại VM Hải Phòng chính thức giúp Lệ xô đổ kỷ lục mới chỉ tồn tại 6 tháng của Shelmith Muriuki, tiệm cận mốc kỷ lục quốc gia.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng này. Trong đó, ba yếu tố quyết định là điều kiện thi đấu ngày càng cải tiến, năng lực của VĐV tăng và sự cạnh tranh quyết liệt dẫn đến tâm lý máu lửa hơn.

Theo Nguyễn Văn Lai, thời tiết mát mẻ chỉ khoảng 19 độ C ở Hà Nội ngày 26/11 giúp anh bứt tốc mạnh mẽ từ đầu, đỡ mất sức. Cung đường cũng gần như bằng phẳng, không có thử thách. Cựu vô địch SEA Games cho rằng nếu nhiệt độ dưới 15 độ C, anh hoàn toàn có thể chạm mốc 2 tiếng 23 phút. Thành tích của VĐV 36 tuổi còn đến từ việc anh đã đặt mục tiêu sub 2:25 từ đầu năm và chăm chỉ tập luyện suốt thời gian dài. Anh ít dự các giải và chỉ góp mặt nếu cảm thấy có phong độ cao nhất, đủ khả năng chạm những cột mốc mới. Anh cũng từng cho biết muốn thắng các VĐV nước ngoài để khẳng định vị trí của runner Việt.

Kỷ lục gia nữ Phạm Thị Hồng Lệ cũng đồng ý với nhận định điều kiện thi đấu là yếu tố giúp cô chinh phục PR 2:46:44. Hơn nữa, sự bám đuổi quyết liệt của đối thủ Bùi Thị Thu Hà cũng giúp cô quyết tâm hơn trong từng bước chạy. "Tôi thi đấu trong điều kiện quá lý tưởng. Nhiệt độ ngoài trời là 11-13 độ C. Hơn nữa, đường đua cũng rất đẹp. Chạy từ trung tâm thành phố ra Đồ Sơn là một đoạn thẳng rất dài, bằng phẳng. Hai yếu tố này giúp tôi gần như không bị mất sức, chạy rất thoải mái. Các trạm nước cũng khá dày", tuyển thủ quê Bình Định nói.

Vì sao runner ngày càng nhanh hơn?

Khoảng cách thành tích của người chạy bộ càng ngày càng gần lại và có nhiều runner chạy nhanh hơn. Theo anh Tiến Mai - Phó chủ tịch GMC Running Club, điều này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy marathon cả về số lượng lẫn chất lượng.

Sự ra đời của các giải trong đó có chuỗi giải chạy VnExpress Marathon đã kéo theo hàng nghìn người gia nhập bộ môn vài năm qua và sự nở rộ của các CLB khắp cả nước. Theo anh Tiến, năm 2018 chỉ có khoảng 35 CLB từ Bắc vào Nam. Đến nay, con số có thể đã vượt quá 200. Nhiều có có hàng nghìn VĐV, quy trình, vận hành, giáo án bài bản, chuyên nghiệp. "Càng đông thành viên, tinh thần tập luyện càng máu lửa. Họ cùng nhau cố gắng, kéo nhau vượt qua những bài tập khó, rủ nhau đi race. Nhờ đó thể trạng, thành tích liên tục được cải thiện. Tâm lý chung của runner là phá bỏ giới hạn bản thân", anh Tiến nhận định.