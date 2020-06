Nam sinh bị điều tra trói tay, sát hại bé 5 tuổi

Nghệ AnĐào Ngọc Hoàng, lớp 11, bị khởi tố với cáo buộc giấu bé Hồ Trần Văn Đô, 5 tuổi, trong rừng, trói tay và bịt miệng khiến tử vong.

Ngày 16/6, Hoàng bị khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng về tội Giết người, Công an tỉnh Nghệ An cho hay.

"Nạn nhân tử vong do ngạt, không có thương tích trên người. Trước mắt, cơ quan điều tra khởi tố tội Giết người để làm rõ động cơ và các chứng cứ liên quan", cán bộ điều tra nói.

Gia đình Hoàng và gia đình nạn nhân quan hệ thân thiết nhiều năm. Hoàng khai chiều 7/6 do ám ảnh từ việc nghiện game trốn tìm đã chở Đô vào rừng để giấu sau đó vờ "làm thám tử" đi tìm và đưa về nhà. Tuy nhiên, Hoàng không đưa Đô về.

Sau nhiều lần phủ nhận có liên quan, chiều 9/6, Hoàng dẫn cảnh sát tới bờ suối trong khu rừng tràm thuộc xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, cách nhà chừng 10 km. Tại đây, Đô được tìm thấy trong tình trạng đã chết, bị trói tay, bịt miệng.

Đường dẫn vào khu rừng phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Hải.

Giải thích lý do công an không vào cuộc ngay khi Đô mất tích, Giám đốc Công an Nghệ An ông Nguyễn Hữu Cầu cho hay ban đầu gia đình nạn nhân không báo cho công an mà chỉ đăng trên Facebook để tự tìm kiếm. Sau đó một ngày, gia đình thông qua loa truyền thanh xã nhờ loan tin, hy vọng nhận được thông tin của những người trong vùng.

"Công an xã, huyện đã làm việc với Hoàng nhưng người này không khai. Sau một ngày đấu tranh, Hoàng mới thú nhận hành vi và cho hay khi vào rừng lần hai để tiếp tế thì phát hiện cháu bé đã chết", ông nói.

Nguyễn Hải