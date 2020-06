Ba ngày tìm bé 5 tuổi bị giấu trong rừng

Nghệ AnÔng Hồ Văn Tụ lo lắng tột độ khi ba ngày tìm kiếm giữa trời nắng nóng mà không thấy dấu vết con trai 5 tuổi bị mất tích khi đến chơi nhà hàng xóm.

Trưa 10/6, tang lễ bé Hồ Trần Văn Đô, 5 tuổi, nạn nhân bị Đào Ngọc Hoàng, 17 tuổi, sát hại, được tổ chức tại xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu.

"Không thể ngờ thằng Hoàng lại làm vậy với con tôi", ông Tụ nói và cho hay hai gia đình là hàng xóm thân tình, sống nương tựa nhau đã nhiều năm. Vợ đi chăm sóc con gái lớn mới sinh nên ông những ngày này chỉ quanh quẩn việc nhà, chăm sóc Đô.

Sáng 7/6, ông còn đi câu cá cùng Hoàng, cầm về con cá được chia phần. 15h cùng ngày, Đô xin phép ông "qua nhà anh Hoàng chơi, ăn xúc xích", cách chừng 300 m. Không thấy con về, ông sang hỏi thì Hoàng nói trên đường chở đi chơi bắt ve thì Đô đòi xuống, tự đi về. Từ đó, Hoàng không biết thông tin gì về cậu bé.

Cuối chiều không thấy Đô, gia đình lặn mò nhiều ao, hồ quanh xóm vì lo lắng cháu sảy chân gặp nạn. Tin bé mất tích được người dân đăng tải lên mạng xã hội "nhờ cộng đồng tìm kiếm", loa phóng thanh ở địa phương cũng phát thông báo. Nhiều hàng xóm tình nguyện soi đèn pin dò tìm xuyên đêm.

Ngày thứ hai khi mọi nỗ lực đều vô vọng, Hoàng vẫn qua gia đình ông Tụ hỏi han kết quả tìm kiếm. Nam sinh một mực khẳng định "vô tội" trước việc bị nhiều người nghi ngờ liên quan việc Đô mất tích, anh Trần Trọng Long (cậu Đô) kể.

"Hàng trăm người tham gia tìm kiếm với phạm vi rộng hơn dù trời nắng 40 độ C. Tôi lo lắng tột độ, không thể ăn ngủ", ông Tụ vừa khóc vừa kể.

Ngày thứ 3 từ khi Đô mất tích, bị công an triệu tập, Hoàng thừa nhận đã đưa bé trai vào rừng để giấu. Nam sinh lớp 11 dẫn công an tới mép bờ suối rộng chừng 5 m trong khu rừng keo, cách khu dân cư chừng 600 m. Tại đây, thi thể Đô được phát hiện trong tình trạng bị bịt miệng bằng vải và băng keo, tay trói bằng dây vải xé từ áo chống nắng.

Trên người nạn nhân không có dấu vết của đánh đập, đâm chém. Nhà chức trách nghi nguyên nhân tử vong do đói, khát.

Công an tỉnh Nghệ An cho hay Hoàng nghiện game. "Cậu ta khai nghĩ ra trò giấu cháu bé để sau đó tự nhận là thám tử, đi tìm ra. Tuy nhiên, thấy tình hình căng thẳng do nhiều người tìm kiếm, Hoàng hoảng sợ nên im lặng, che giấu việc đã làm", lãnh đạo công an tỉnh nói.

Khu vực phát hiện thi thể Đô. Ảnh: Anh Thư.

Một nam sinh là bạn học với Hoàng cũng bị cơ quan điều tra mời lên làm việc để phục vụ điều tra. Người này từng được Hoàng nhờ chở tới khu rừng đã giấu nạn nhân để kiểm tra trong quá trình giam giữ Đô.

Cô Nguyễn Thị Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 cho biết, sáng 8/6, Hoàng tới trường với vẻ mặt mệt mỏi do thiếu ngủ. Sáng 9/6, nam sinh 17 tuổi có thái độ bồn chồn, hay cúi đầu xuống mặt bàn. Cô thấy bất thường, hỏi chuyển thì Hoàng kể đang bị nghi là thủ phạm giấu bé trai 5 tuổi mất tích ở quê. Hoàng đã nói không liên quan song không ai tin.

Hoàng mới chuyển vào trường từ năm học lớp 10, học lực trung bình, tham gia nhiều hoạt động văn nghệ.

Công an Nghệ An đang làm rõ thêm quá trình gây án của Hoàng.

Nguyễn Hải