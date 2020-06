Khởi tố vụ án bé 5 tuổi bị trói tay

Nghệ AnCơ quan điều tra khởi tố vụ án về tội Giết người để làm rõ hành vi sát hại bé Hồ Trần Văn Đô, 5 tuổi.

Quyết định khởi tố được Công an Nghệ An ra ngày 11/6. Nghi can Đào Ngọc Hoàng, lớp 11, đang bị tạm giữ.

"Một số người bị triệu tập để phục vụ điều tra song chưa có căn cứ xác định sự liên quan", cán bộ công an nói.

Nhà chức trách tình nghi chiều 7/6 Hoàng do ám ảnh của việc nghiện game đã chở Đô rừng giấu để sau đó vờ "làm thám tử" đi tìm và đưa bé về nhà. Tuy nhiên sau đó, Hoàng không đưa Đô về nhà như ý định ban đầu.

Chiều 9/6, Hoàng mới thừa nhận việc đã làm trong khi biết cả trăm người đã tìm kiếm đứa trẻ những ngày qua. Hoàng dẫn cảnh sát tới bờ suối trong khu rừng tràm thuộc xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, cách nhà chừng 10 km. Tại đây, Đô được phát hiện chết trong tình trạng bị trói tay, bịt miệng.

Qua giám định, nhà chức trách xác định trên người bé không dấu vết đánh, đâm chém; nghi chết do đói khát.

Gia đình Hoàng và Đô là hàng xóm thân thiết nhiều năm.

Anh Thư