Năm phim Hàn lên sóng tháng 7

Diễn viên Kim Hee Sun đóng phim về hôn nhân giới thượng lưu, Yoona hóa thân vợ của luật sư trong tác phẩm mới.

Gửi người không yêu tôi

Kênh: Tving

Ngày phát sóng: 14/7

Trailer phim 'Gửi người không yêu tôi' Video: Tving

Han Ji Hyo đóng Seo Hee Soo - sinh viên đại học có lòng tự trọng cao, chưa từng yêu đương. Hee Soo mơ ước trở thành nhạc sĩ. Một ngày, cô tình cờ thấy cuốn sổ ghi lời bài hát bí ẩn, có thể biến tình yêu trong tác phẩm thành đời thực nếu muốn.

Người duy nhất biết cô có cuốn sổ đặc biệt là bạn thân Jung Shi Ho (Do Young đóng). Shi Ho lo ngại Hee Soo sẽ sử dụng cuốn sách đó để hẹn hò.

Tham vọng hôn nhân

Kênh: Netflix

Ngày phát sóng: 15/7

Trailer phim 'Tham vọng hôn nhân' Video: Netflix

Phim lấy bối cảnh tại Rex - công ty mai mối chuyên phục vụ tầng lớp thượng lưu của Hàn Quốc. Mỗi khách hàng tìm đến Rex đều có động cơ riêng: người xem hôn nhân là công việc kinh doanh, phụ nữ muốn đổi đời...

Seo Hye Seung (Kim Hee Sun) trở thành mẹ đơn thân, mất tất cả khi chồng đột ngột qua đời. Hye Seung sau đó phát hiện Jin Yoo Hee (Jung Yoo Jin) là kẻ khiến chồng cô chết, hủy hoại cuộc sống của cô. Hye Seung tìm đến Rex để bước chân vào giới thượng lưu nhằm trả thù Yoo Hee.

Phim của biên kịch Lee Geun Young, đạo diễn Kim Jung Min, với sự tham gia của Kim Hee Sun, Jung Yoo Jin, Cha Ji Yeon, Park Hoon...

Adamas

Kênh: tvN

Ngày phát sóng: 27/7

Trailer phim 'Adamas' Video: tvN

Chuyện phim xoay quanh cặp sinh đôi tìm cách minh oan cho bố - người đang phải ngồi tù vì tội giết người. Tài tử Ji Sung đóng hai vai: tiểu thuyết gia ăn khách Ha Woo Shin và công tố viên cấp cao Soo Hyun. Họ có ngoại hình giống nhau nhưng tính cách và cuộc sống có nhiều khác biệt. Cha dượng của họ qua đời cách đây 22 năm, hung thủ được cho là cha ruột. Cả hai quyết tâm điều tra vụ án và biết thêm nhiều bí mật.

Tham gia cùng cặp song sinh trong cuộc chiến đi tìm công lý là Eun Hye Soo (Seo Ji Hye) - vợ của người thừa kế tập đoàn bí mật giúp đỡ Woo Shin - và Kim Seo Hee (Lee Soo Kyung) - một phóng viên chính trực.

Big Mouth

Kênh: MBC

Ngày phát sóng: 29/7

Trailer phim 'Big Mouth' Video:MBC

Lee Jong Suk đóng Park Chang Ho - luật sư nổi tiếng với bệnh nói khoác nên được đặt biệt danh là Big Mouth. Chang Ho bất ngờ bị cuốn vào vụ án về kẻ lừa đảo khét tiếng Big Mouse và chỉ có 10% tỷ lệ thắng trước tòa. Để sống sót, bảo vệ gia đình, anh phải nỗ lực tìm ra chân tướng sự thật.

Yoona đóng Go Mi Ho - vợ Chang Ho. Mi Ho là y tá xinh đẹp, tài năng, hỗ trợ chồng cả về tinh thần và tài chính.

Phim do đạo diễn Oh Choong Hwan - người từng gây tiếng vang với phim Hotel Del Luna - thực hiện, có sự tham gia của Kim Joo Heon, Ok Ja Yeon, Yang Kyung Won, Kwak Dong Yeon...

Today’s Webtoon

Kênh: SBS

Ngày phát sóng: 29/7

Tạo hình của Kim Se Jeong trong phim. Ảnh: SBS

Kim Se Jeong - nữ chính trong Hẹn hò chốn công sở - trở lại màn ảnh với vai vận động viên judo On Ma Eum phim Today’s Webtoon.

Sau một chấn thương làm tiêu tan sự nghiệp thể thao, On nhận làm biên tập cho một công ty webtoon (truyện tranh mạng). Ban đầu, cô phải vật lộn để thích nghi với công việc và đồng nghiệp nhưng dần trở thành biên tập viên hàng đầu.

Phim do Jo Soo Won đạo diễn với sự tham gia của Daniel Choi, Nam Yoon Su... Tác phẩm chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Bản Juhan Shuttai! của Matsuda Naoko, từng được dựng thành phim với tên Sleepeeer Hit!.

Hiểu Nhân