Năm lợi ích của chạy bộ ban đêm

Hình thành thói quen tốt, giảm thiểu chấn thương, cải thiện quá trình tiêu hóa… là những lợi ích mà việc chạy bộ ban đêm mang lại.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng thuộc Đại học Chicago (Mỹ), vận động vào buổi tối, đặc biệt là chạy bộ sẽ giúp quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra thuận lợi. Ngoài ra, người tham gia loại bỏ được những tác nhân gây nên stress, qua đó cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tốc độ chạy nhanh hơn

Vào cuối ngày, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng một chút, đồng nghĩa các khớp được bôi trơn, cơ bắp hấp thụ nhiều dinh dưỡng và oxy, qua đó làm tăng lưu lượng máu. Những sự thay đổi bên trong cơ thể vào buổi tối sẽ giúp các runner chạy với tốc độ nhanh, an toàn hơn mà không tiêu hao nhiều thể lực.

Một nghiên cứu từ Đại học London (Anh) cho thấy một nhóm vận động viên marathon về đích nhanh hơn gần một phút khi chạy vào ban đêm so với ban ngày ở cự ly 10km. Lý do là bởi cơ thể của những người này đã được làm nóng thông qua các hoạt động thường nhật, dẫn đến mức oxy và dung tích phổi đạt mức cao nhất vào buổi tối, do đó hiệu suất khi chạy sẽ được tăng lên gấp nhiều lần.

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sàng thuộc Đại học Chicago cũng chứng minh rằng vận động vào cuối ngày sẽ đạt cường độ cao hơn so với sáng sớm vì đây là thời điểm quá trình tổng hợp protein đạt đỉnh. Ngoài ra, phổi sẽ hoạt động hiệu quả hơn vào ban đêm.

Giảm thiểu căng thẳng

Quá trình trao đổi chất thích nghi tốt hơn với các hoạt động vào buổi tối, dẫn đến việc cơ thể sẽ tiết ra ít hormone căng thẳng hơn. Sau một ngày làm việc, chạy bộ cùng đội nhóm sẽ giúp giải tỏa căng thẳng tích tụ từ buổi sáng. Lúc này, cơ thể sẽ tiết ra endorphin cải thiện cảm xúc, đồng thời chất lượng của giấc ngủ cũng được nâng cao. Nhiệt độ mát mẻ vào ban đêm mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người chạy.

Hỗ trợ quá trình tiêu hóa

Sau khi ăn tối vài tiếng, một người có thể chạy bộ để giúp quá trình tiêu hóa diễn ra tốt hơn. Vận động vào ban đêm làm gia tăng lưu lượng máu đến các cơ trong hệ tiêu hóa, giúp hấp thụ thức ăn nhanh chóng, làm cho cơ thể hoạt động nhanh và hiệu quả hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy chạy bộ cũng tác động đến sự cân bằng của vi khuẩn trong ruột. Hệ vi sinh đường ruột đóng vai trò quan trọng, bảo vệ hệ miễn dịch của cơ thể, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn xấu và giúp tiêu hóa, hấp thụ những gì cơ quan này cần từ thực phẩm. n

Loại bỏ thói quen xấu

Chạy bộ ban đêm sẽ giúp loại bỏ các thói quen xấu như ăn vặt khuya hay sử dụng thiết bị điện tử. Tâm trí của người chạy sẽ trở nên thoải mái, tích cực hơn. Sau khi hoàn thành đường chạy, các runner nên dành 10 phút để thư giãn các cơ trước khi tắm rửa và đi ngủ. Duy trì thói quen chạy bộ mỗi tối sẽ cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ, sảng khoái khi thức dậy và bắt đầu công việc vào sáng hôm sau.

Lắng nghe bản thân

Đường phố vào ban đêm có ít xe cộ, phù hợp cho các runner thích cảm giác yên tĩnh và hòa mình vào đường chạy. Thời điểm giữa đêm, người chạy còn có thể ngắm nhìn những địa điểm quen thuộc trong cuộc sống thường nhật bằng một góc nhìn khác lạ hơn. Cuối ngày cũng là thời điểm để người chạy lắng nghe bản thân, quên đi những lo toan của cuộc sống. Tuy vậy, runner nên tìm hiểu trước cung đường chạy khi luyện tập một mình vào ban đêm để bảo vệ bản thân. Đồng thời, người chạy cần trang bị đầy đủ thiết bị như đèn pin, áo phản quang hay điện thoại nhằm đề phòng cho mọi tình huống.

Quốc Bảo