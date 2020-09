Năm học 'ác mộng' của Paris Hilton

Paris Hilton bị các nhân viên trường nội trú phạt lột quần áo, nhốt vào phòng kín 20 tiếng khi từ chối uống thuốc an thần.

Trong phim tài liệu This is Paris, phát hành trên Youtube giữa tháng 9, Paris nói: "Ngày họ đến nhà đưa đi học, tôi la hét kêu cứu. Bố mẹ đứng ở cửa nhìn tôi bị đưa đi. Họ khóc nhưng không nói gì. Không ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra". Cô vào trường nội trú Provo tại bang Utah, Mỹ 11 tháng khi 17 tuổi. Em gái cô - Nicky - kể cha mẹ gửi Paris tới trường vì lo lắng con gái hư hỏng, thường trốn nhà đi tiệc tùng thâu đêm, bị thợ săn ảnh đưa lên báo. Tuy nhiên, Paris cảm thấy mình giống bị bắt cóc đến Provo hơn.

Trailer This is Paris Trailer "This is Paris" Video: Paris Hilton Youtube.

Paris cho biết bị nhiều nhân viên bạo hành bằng lời nói và vũ lực ở trường. "Họ nói những điều tồi tệ, bắt nạt và khiến tôi thấy mình thật hư hỏng. Tôi nghĩ họ muốn thấy tôi suy sụp. Họ cũng đánh và bóp cổ chúng tôi. Những nhân viên này muốn gieo rắc nỗi sợ hãi cho học sinh và khiến chúng tôi không dám trái lời", cô kể.

Paris so sánh trải nghiệm tại Provo giống trong One Flew Over a Cuckoo’s Nest - phim kinh điển về các bệnh nhân tâm thần bị y bác sĩ bạo hành. Cô tố cáo bị các nhân viên của trường ép uống một loại thuốc an thần, phạt lột hết quần áo và nhốt vào phòng kín suốt 20 tiếng. Nếu phản ứng lại, học sinh bị đánh và đe dọa. Cô cũng nói nhiều người nhìn trộm, sờ mó thân thể các học sinh tại đây. Paris Hilton mời bốn bạn học tham gia bộ phim để làm chứng.

Paris Hilton năm 19 tuổi. Ảnh: Online USA.

Theo USA Today, đại diện trường Provo cho biết chủ cũ đã bán ngôi trường từ năm 2000 nên không thể phản hồi các cáo buộc của Paris. Người này khẳng định trường đạt chuẩn các yêu cầu từ chính quyền bang Utah và luôn coi trọng việc bảo vệ học sinh khỏi bị bắt nạt.

Paris Hilton nói thời gian ở Provo ảnh hưởng quá trình trưởng thành của cô. Cô thường gặp ác mộng về ngôi trường và khó tin tưởng người xung quanh nhiều năm sau. Khi đi xa, cô bí mật lắp máy quay trong nhà để theo dõi.

Sau khi rời Pravo, Paris có xu hướng yêu các chàng trai hư hỏng, khiến bản thân bị bạo hành. Cô cũng cho rằng sẽ không vướng scandal lộ video sex với bạn trai nếu không trải qua những cú sốc tinh thần tại Provo. Trong phim, Paris Hilton tiết lộ đoạn video cãi nhau với bạn trai cũ Aleks Novakovic trong chuyến lưu diễn của cô. Novakovic không hài lòng khi người yêu mải giao lưu với fan, bỏ mặc anh. Trước giờ diễn, anh gây sự với Paris, liên tục chì chiết thay vì động viên cô. Bảo vệ đêm nhạc phải ép buộc Novakovic rời sự kiện.

Paris Hilton hẹn hò Aleks Novakovic (phải) đầu năm ngoái, chia tay sau 5 tháng yêu. Ảnh: Action Press.

Những năm gần đây, Paris Hilton thay đổi bản thân, vượt qua cú sốc tại Provo. Cô nói: "Tôi luôn cố gắng xây dựng hình ảnh bản thân hạnh phúc, tươi sáng. Tôi chưa từng kể câu chuyện này với ai vì sợ mọi người không hiểu". Thực hiện phim tài liệu là cách nữ DJ trải lòng và vượt qua quá khứ đau buồn. Cô hiện có sự nghiệp thành công nhờ làm DJ nhạc điện tử và kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa. Theo Forbes, cô kiếm khoảng hơn 300.000 USD cho mỗi giờ biểu diễn, thuộc nhóm nghệ sĩ nhạc điện tử có cát-xê cao nhất.

DJ cho biết hiện hạnh phúc với bạn trai doanh nhân kém tuổi Carter Reum. Paris cũng mong Carter Reum sẽ trở thành cha của các con cô trong tương lai. "Tôi cuối cùng cũng gặp một nửa hoàn hảo của mình. Anh ấy là người tôi muốn sống cả đời bên cạnh và cùng xây dựng một gia đình", cô nói với tờ The Times trong bài phỏng vấn hồi tháng 8.

Paris Hilton và bạn trai Carter Reum. Ảnh: People.

Paris Hilton, sinh năm 1981, là cháu gái của ông chủ khách sạn Hilton. Từ tuổi thiếu niên, cô dấn thân vào làng giải trí với nhiều vai trò như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, tác giả và ngôi sao truyền hình. Hilton từng là một trong những ngôi sao được chú ý nhất tại Hollywood thập niên 2000, nổi tiếng với những scandal và lối sống phóng khoáng.

Đạt Phan (theo USA Today, US Weekly)