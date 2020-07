Năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 1/9

Học sinh tựu trường muộn một tháng so với mọi năm, sớm nhất ngày 1/9; bậc THCS và THPT được giảm hai tuần học, còn 35 tuần.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hôm 27/7, năm học tới sẽ bắt đầu sớm nhất vào ngày 1/9, muộn hơn mọi năm một tháng. Khai giảng được tổ chức vào ngày 5/9.

Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 16/1/2021, sớm hơn 4 ngày so với khung thời gian cũ. Kỳ II hoàn thành trước 25/5/2021 và năm học kết thúc trước ngày 31/5/2021.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và công nhận tốt nghiệp THCS phải xong trước ngày 15/6/2021. Tuyển sinh lớp 10 trước ngày 31/7/2021. Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh TP HCM trong ngày đầu trở lại trường hồi tháng 5, sau hơn 3 tháng nghỉ phòng Covid-19. Ảnh: Quỳnh Trần.

Dựa vào khung thời gian năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các địa phương xây dựng khung riêng nhưng phải đảm bảo ít nhất 35 tuần thực học đối với giáo dục mầm non và phổ thông, trong đó học kỳ I ít nhất 18 tuần, học kỳ II 17 tuần. So với mọi năm, cấp THCS và THPT được giảm hai tuần. Đối với giáo dục thường xuyên, các địa phương phải đảm bảo có ít nhất 32 tuần thực học, mỗi kỳ ít nhất 16 tuần.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch năm học phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn; có sự đồng bộ giữa các cấp học trên cùng địa bàn dân cư.

Khung thời gian năm học 2020-2021 có sự thay đổi bởi năm học 2019-2020 biến động do Covid-19. Học sinh cả nước có ba tháng không đến trường. Thời gian kết thúc năm học muộn hơn mọi năm một tháng rưỡi.

Hôm 30/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thời gian tựu trường năm nay sớm nhất là ngày 1/9 để học sinh vẫn được nghỉ hè. Bộ khẳng định các trường không được tổ chức dạy học trước ngày khai giảng (5/9). Việc này không chỉ được thực hiện ở năm học 2020-2021 mà sẽ áp dụng ở các năm học tiếp theo. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, từ năm sau, học sinh sẽ được nghỉ hè trọn vẹn 3 tháng (tháng 6, 7 và 8).

Dương Tâm