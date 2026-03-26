Nam giới ở các độ tuổi nên quan hệ bao nhiêu lần một tuần?

Tần suất chăn gối thường giảm dần từ 2-3 lần mỗi tuần ở độ tuổi đôi mươi xuống còn 1-2 lần khi qua tuổi 30, song chuyên gia nam khoa nhấn mạnh chất lượng cuộc yêu mới là yếu tố quyết định hạnh phúc.

Trong đời sống hôn nhân và tình cảm, câu hỏi bao lâu nên quan hệ tình dục một lần là hợp lý luôn gây trăn trở nhưng lại ít khi được bàn luận công khai. Nhiều người tự tạo áp lực cho bản thân khi so sánh mình với bạn bè lúc tán gẫu, qua mạng xã hội, phim ảnh hoặc lo sợ ngọn lửa vợ chồng nguội lạnh chỉ vì tần suất không còn như thuở ban đầu.

Theo TS.BS Lê Vũ Tân, Bệnh viện Bình Dân, TP HCM, trong quá trình thăm khám các bệnh lý rối loạn tình dục, tần suất quan hệ luôn là vấn đề khiến người bệnh lo lắng. Đôi khi, áp lực phải duy trì "phong độ" về mặt con số vô tình biến những giây phút thăng hoa thành một gánh nặng tâm lý cho phái mạnh. Thực tế, không có một "tần suất vàng" cố định cho tất cả mọi người, bởi điều này phụ thuộc rất lớn vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và chất lượng mối quan hệ.

Dựa trên các nghiên cứu dịch tễ học từ Hội Y học giới tính châu Âu (ESSM) và Hội Y học giới tính thế giới (ISSM), nhịp độ chăn gối trung bình có sự thay đổi tự nhiên qua từng giai đoạn cuộc đời. Cụ thể, ở giai đoạn 18-29 tuổi, khi nội tiết tố testosterone được cơ thể sản xuất dồi dào nhất, tần suất trung bình thường đạt khoảng 2-3 lần mỗi tuần. Bước sang độ tuổi 30-39, nam giới bắt đầu chịu nhiều áp lực từ sự nghiệp và gia đình, khiến con số này giảm nhẹ còn khoảng 1-2 lần một tuần.

Giai đoạn 40-59 tuổi ghi nhận sự sụt giảm tự nhiên của testosterone với mức trung bình 1% mỗi năm sau tuổi 40, do đó tần suất thường duy trì ở mức một lần mỗi tuần hoặc vài lần mỗi tháng. Khi trên 60 tuổi, các bệnh lý nền cùng sự suy giảm nghiêm trọng của nội tiết tố khiến nam giới thường chỉ duy trì đều đặn 2-3 lần mỗi tháng, tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của bản thân và bạn đời.

Nhu cầu thực tế của mỗi người có thể cao hoặc thấp hơn so với các mốc trung bình kể trên. Nếu nam giới có nhu cầu cao hơn mà người bạn đời vẫn tìm thấy sự đồng điệu, điều đó cho thấy đời sống tình dục đang thực sự thăng hoa và không cần can thiệp y tế. Ngược lại, việc suy giảm tần suất quan hệ thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Về mặt thể chất, các bệnh lý mạn tính như béo phì, đái tháo đường, tăng huyết áp hay bệnh tim mạch có liên quan trực tiếp đến việc giảm tần suất gần gũi và gây rối loạn cương dương. Đồng thời, sự sụt giảm nồng độ testosterone không chỉ làm giảm ham muốn mà còn kéo theo triệu chứng mệt mỏi, thiếu tập trung.

Về mặt tâm lý và môi trường, căng thẳng, trầm cảm hoặc lo âu là những "kẻ thù" triệt tiêu nhu cầu tình dục. Bên cạnh đó, chất lượng mối quan hệ đóng vai trò then chốt. Sự thiếu thấu hiểu, không tương đồng về ham muốn giữa vợ chồng dễ dẫn đến căng thẳng. Thậm chí, yếu tố khách quan như có con nhỏ, ngủ chung phòng với con cũng là rào cản đáng kể khiến các cặp đôi ít có không gian riêng tư.

Bác sĩ Tân chia sẻ, thay vì lo lắng khi số lượng giảm sút, các cặp đôi nên tập trung nâng cao chất lượng mỗi lần gần gũi. Thực tế lâm sàng ghi nhận nhiều trường hợp tần suất quan hệ đủ nhưng chất lượng không như mong đợi, điển hình là tình trạng xuất tinh sớm hay rối loạn cương dương.

Một cuộc yêu trọn vẹn đòi hỏi cả hai phải thấu hiểu cơ thể nhau, chuẩn bị kỹ lưỡng về cảm xúc và mang lại sự thăng hoa về tinh thần. Điều này có giá trị gấp nhiều lần những lần gần gũi chớp nhoáng, hời hợt hay thói quen "trả bài" theo thông lệ. Nhiều nam giới quan niệm sai lầm khi hy vọng đối phương tự hiểu và thông cảm cho nhu cầu sinh lý của mình. Sự im lặng trong chuyện chăn gối sẽ dần tạo khoảng cách vô hình.

Việc chia sẻ thẳng thắn về mong muốn, sở thích hay những lo lắng về sức khỏe tình dục là vô cùng cần thiết. Các cặp đôi không nên ngần ngại đổi mới, tập trung vào sự kết nối, thấu hiểu từng điểm chạm và chăm chút cho cảm xúc của bạn đời. Trong trường hợp gặp trục trặc về cương dương hay xuất tinh sớm, nam giới nên chủ động chia sẻ với vợ và tìm đến sự tư vấn chuyên môn từ bác sĩ nam khoa.

Ở độ tuổi trưởng thành, chuyện chăn gối không chỉ là bản năng mà còn là nghệ thuật của sự tận hưởng. Không có một công thức chung nào mang tính bắt buộc. Tần suất hợp lý nhất chính là khi cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, gắn kết và tràn đầy năng lượng sau mỗi lần ân ái. Nên lắng nghe cơ thể, thấu hiểu bạn đời và đừng để những con số vô hình tạo áp lực, điều khiển hạnh phúc của chính mình.

Lê Phương