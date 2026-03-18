Nam giới hay nữ giới khó đào thải virus HPV hơn?

Nếu nhiễm virus HPV, nam giới hay nữ giới khó đào thải hơn, làm sao để nhanh đào thải? (Hoàng Lộc, 25 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, nam giới có tỷ lệ thải loại HPV ra khỏi cơ thể thấp hơn 26% so với nữ giới. Độ lưu hành HPV ở đường sinh dục của nam cũng cao hơn nữ ở mọi lứa tuổi.

Khả năng đào thải virus HPV của cơ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như hệ miễn dịch, độ tuổi, tình trạng sức khỏe và hành vi tình dục. Người có hệ miễn dịch khỏe mạnh thường có khả năng loại bỏ virus tốt hơn, trong khi những người suy giảm miễn dịch, mắc bệnh mạn tính hoặc nhiễm HIV có nguy cơ nhiễm HPV kéo dài hơn. Tuổi tác cũng ảnh hưởng đến quá trình này, cơ thể người trẻ thường có đáp ứng miễn dịch tốt hơn so với người lớn tuổi. Các type virus nguy cơ cao cũng khó đào thải và dễ gây biến đổi tế bào hơn so với các type nguy cơ thấp.

Ngoài ra, các yếu tố như hút thuốc lá, căng thẳng kéo dài, dinh dưỡng kém hoặc có nhiều bạn tình cũng có thể làm giảm khả năng kiểm soát virus của cơ thể.

Hiện chưa có các phương pháp tầm soát HPV dành cho nam giới như ở nữ giới, giảm khả năng phát hiện sớm bệnh.

Ở nam giới, HPV có xu hướng tồn tại lâu hơn trong cơ thể và vô tình lây truyền cho bạn tình hoặc bạn đời. Các nghiên cứu cho thấy gần 1 trong 3 nam giới trên 15 tuổi đang nhiễm ít nhất một type HPV và khoảng 1 trong 5 người mang các type nguy cơ cao. Nguy cơ nhiễm HPV trong suốt cuộc đời của nam giới ước tính lên đến 91%, cao hơn nữ giới với tỷ lệ 85%. Tỷ lệ nhiễm HPV ở nam cũng không giảm theo tuổi, với hai giai đoạn nhiễm cao nhất là 28-32 tuổi và 58-59 tuổi. Hiện chưa có phương pháp tầm soát HPV dành cho nam giới, khiến việc phát hiện sớm và kiểm soát virus gặp nhiều khó khăn.

Ở nữ giới, virus HPV có thể gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm như ung thư cổ tử cung, âm đạo, hậu môn, hầu họng. Điểm thuận lợi là phụ nữ hiện có các chương trình sàng lọc như xét nghiệm Pap smear hoặc HPV test, giúp phát hiện sớm nguy cơ tổn thương tiền ung thư và điều trị kịp thời.

Người nhiễm virus HPV cần tăng cường sức khỏe tổng thể, duy trì lối sống lành mạnh như ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, hạn chế căng thẳng, cai thuốc lá... giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su và hạn chế số lượng bạn tình có thể giảm nguy cơ tái nhiễm hoặc lây lan virus.

Cả nam và nữ có thể phòng ngừa virus HPV bằng vaccine. Hiện Việt Nam lưu hành hai loại vaccine HPV, gồm Gardasil (phòng 4 type: 6, 11, 16, 18) và Gardasil 9 (phòng 9 type: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58). Trong đó, vaccine Gardasil tiêm cho nữ từ 9-26 tuổi, còn vaccine Gardasil 9 tiêm cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi.

Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC