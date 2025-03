Nam giới chuẩn bị gì để sinh con khỏe mạnh?

Để cải thiện chất lượng tinh trùng - yếu tố quan trọng ảnh hưởng khả năng thụ thai cũng như sức khỏe em bé sau này, nam giới cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng và tập luyện.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, sức khỏe nam giới đóng vai trò then chốt trong quá trình thụ thai và sự phát triển của thai nhi. Việc nam giới chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe tổng thể cũng như chất lượng tinh trùng trước khi có con là vô cùng cần thiết.

Chế độ dinh dưỡng

Bổ sung các chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, selen và kẽm giúp bảo vệ tinh trùng khỏi tổn thương do các gốc tự do. Các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa bao gồm trái cây, rau xanh, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

Tăng cường thực phẩm giàu kẽm, bởi chất này đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất tinh trùng. Các thực phẩm giàu kẽm bao gồm hải sản, thịt đỏ, các loại đậu và hạt.

Bổ sung acid folic, chúng không chỉ quan trọng đối với phụ nữ mang thai mà còn cần thiết cho sự phát triển của tinh trùng. Các thực phẩm giàu acid folic bao gồm rau xanh, gan và các loại đậu.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có cồn và thuốc lá. Những chất này có thể gây hại cho chất lượng tinh trùng.

Tập luyện

Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và tăng cường lưu thông máu, từ đó cải thiện chất lượng tinh trùng. Tuy nhiên, cần tránh tập luyện quá sức vì có thể gây phản tác dụng.

Duy trì cân nặng hợp lý. Thừa cân hoặc béo phì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tinh trùng. Theo một nghiên cứu trên tạp chí European Journal of Applied Physiology, tập thể dục vừa phải có lợi cho chất lượng tinh trùng.

Tập thể dục thường xuyên mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nam giới. Ảnh: Giang Huy

Vai trò của nam giới trong việc lên kế hoạch sinh con

Lên kế hoạch sinh con là một quá trình chung của cả vợ và chồng. Nam giới đóng vai trò quan trọng trong việc này. Nên khám sức khỏe tiền hôn nhân, giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Thảo luận với vợ về kế hoạch sinh con, giúp cả hai cùng thống nhất về thời điểm sinh con, số lượng con và các vấn đề liên quan.

Tìm hiểu về kiến thức sinh sản, hiểu rõ hơn về quá trình thụ thai, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và cách cải thiện chất lượng tinh trùng.

Chia sẻ trách nhiệm với vợ, giúp giảm bớt gánh nặng cho vợ và tạo môi trường thoải mái, hạnh phúc cho cả hai.

Độ tuổi lý tưởng để có con mà không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản

Mặc dù nam giới có khả năng sinh sản lâu hơn phụ nữ, nhưng tuổi tác vẫn ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Sau tuổi 40, chất lượng tinh trùng bắt đầu suy giảm, làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh và các vấn đề sức khỏe khác ở con.

Theo nghiên cứu của Slama và cộng sự trên tạp chí Human Reproduction Update, tuổi của cha cao có liên quan đến tăng nguy cơ một số dị tật bẩm sinh. Do đó, độ tuổi lý tưởng để nam giới có con là từ 25 đến 40 tuổi.

Các yếu tố khác ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam giới

Ngoài chế độ dinh dưỡng, tập luyện và tuổi tác, còn có một số yếu tố khác ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam giới. Chẳng hạn, tiếp xúc với hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu, kim loại nặng và hóa chất công nghiệp có thể gây hại cho tinh trùng. Nhiệt độ cao ở vùng bìu có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng.

Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hormone sinh sản. Một số bệnh lý như bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp và các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Do đó, bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện thường xuyên, nam giới cần lên kế hoạch sinh con khoa học và duy trì lối sống lành mạnh để có con khỏe mạnh.

Lê Phương