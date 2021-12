Năm 2021 thăng trầm của du lịch Việt Nam

Du lịch Việt Nam nhiều lần đóng mở cửa, chuyển sang "bình thường mới" và đón du khách quốc tế lần đầu sau 18 tháng.

Làn sóng Covid-19 lần thứ ba và tư năm 2021 khiến ngành du lịch tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp phá sản, còn lại hoạt động cầm chừng. Những tháng cuối năm, ngành đã nhận được những tín hiệu khởi sắc, khi khách nội địa và quốc tế đang dần trở lại, thích ứng với bình thường mới. Dưới đây là một số dấu mốc của ngành du lịch trong năm.

Du lịch Tết ảm đạm

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách hành hương tại chùa Tam Chúc trong tháng 2/2021 (bên phải) giảm mạnh, trái ngược với năm 2020 (bên trái). Ảnh: Giang Huy

Những năm gần đây, du lịch Tết là xu hướng không chỉ của nhiều gia đình Việt mà còn của khách quốc tế muốn khám phá thiên nhiên và tìm hiểu về văn hóa, phong tục... Nếu như năm 2020, có 12 triệu lượt khách nội địa và khoảng 3 triệu lượt khách quốc tế thì năm 2021, do ảnh hưởng của Covid-19, đặc biệt là do đợt dịch thứ ba tại Hải Dương bùng phát cuối tháng 1, số lượng du khách giảm mạnh. Nhiều điểm du lịch lớn dừng hoạt động, những nơi còn mở cửa thì không tổ chức các lễ hội.

Không có khách quốc tế, khách nội địa cũng ồ ạt hủy, hoãn tour do tâm lý e ngại. Các địa phương vốn là điểm nóng du lịch nay cũng gặp tình trạng sụt giảm lượng khách chưa từng có. Trong đó khách Hà Nội giảm 47,7%, TP HCM giảm 69,2%, Đà Nẵng giảm 67,7%, Thừa Thiên - Huế giảm 73,3%... kéo theo doanh thu từ du lịch lữ hành 2 tháng đầu năm giảm 62,1% so với cùng kỳ.

Hàng triệu khách đi du lịch dịp 30/4 và 1/5

Ngay sau khi đợt dịch thứ ba được kiểm soát, du lịch dần ấm lên trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Hàng triệu khách chuẩn bị kế hoạch cho chuyến đi, các địa phương chủ động kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch ở các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú, nhà hàng...

Bãi biển Vũng Tàu đón 70.000 người ngày đầu nghỉ lễ 30/4. Ảnh: Trường Hà

Tới ngày lễ, dù thông tin về số ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại, nhiều cửa ngõ vào các thành phố như Đà Lạt (Lâm Đồng), Vũng Tàu (Bà Rịa Vũng Tàu)... ghi nhận cảnh đông đúc và tắc đường. Bốn ngày nghỉ lễ, nhiều địa phương đón hàng chục, hàng trăm nghìn lượt khách. Trong đó Đà Lạt ước đón 145.500 lượt, tăng 179,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đón khoảng 215.000 du khách; TP Nha Trang đón khoảng 125.000 lượt; TP Phú Quốc (Kiên Giang) đón 91.000 lượt khách trong kỳ nghỉ; Đà Nẵng ước đạt 74.600 lượt; TP Vũng Tàu có 70.000 du khách...

Mùa hè 'đóng băng'

Tín hiệu khởi sắc của du lịch trong tháng 3 và 4 khiến nhiều doanh nghiệp kỳ vọng về một mùa hè sôi động. Song thực tế ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4, số ca nhiễm Covid-19 trong nước tăng cao, các địa phương dừng hoạt động du lịch. Du lịch Việt Nam bước vào thời kỳ đóng băng nhiều tháng, khi nhiều tỉnh, thành trên cả nước áp dụng giãn cách xã hội.

Tháng 4, số lượng khách nội địa là 9 triệu lượt. Giảm dần từ tháng 5 còn 3,5 triệu lượt; tháng 6 là 1,5 triệu lượt. Cao điểm nghỉ hè từ các tháng 7 đến 9 chỉ còn vài trăm nghìn lượt khách mỗi tháng. Tháng 9, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không tạm dừng các đường bay nội địa, các tour du lịch hoàn toàn đóng băng.

TP HCM vắng lặng trong tháng 7, khi giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Hải An

Theo thống kê từ Tổng cục Du lịch, 9 tháng đầu năm 2021, lượng khách nội địa giảm 16% so với cùng kỳ 2020 và giảm 52% so 2019. Tổng doanh thu từ du lịch 9 tháng đạt gần 137.000 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ 2020.

Đến tháng 10, hơn 30% doanh nghiệp xin thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành. Lĩnh vực kinh doanh lưu trú du lịch, chiếm 46% trong cơ cấu doanh thu của ngành du lịch, cũng đóng cửa khoảng 90% và hầu như chỉ đón khách cách ly.

Du lịch mở cửa nhỏ giọt kèm nhiều điều kiện

Cuối tháng 9, hàng loạt địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Lâm Đồng, TP HCM... đã mở lại du lịch nội tỉnh. Tour khép kín là giải pháp được nhiều doanh nghiệp lữ hành đưa ra trong giai đoạn này. TP HCM đã có nhiều tour du lịch chưa từng xuất hiện.

Giữa tháng 10, nhiều nơi thí điểm đón khách ngoại tỉnh tới các khu nghỉ dưỡng biệt lập hoặc khu du lịch khép kín, song đi cùng với đó là yêu cầu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trong vòng 72h.

Ngày 15/10, tour khép kín liên tỉnh đầu tiên được nối lại từ TP HCM đi Quảng Bình. Ngày 23/10, từ Hà Nội, tour khép kín đầu tiên gồm 17 người đã tới Bắc Giang. Ở phía Nam, Bà Rịa Vũng Tàu đón 80 khách đầu tiên đến khu nghỉ dưỡng khép kín; Côn Đảo đón những đoàn đầu tiên ngày 23/10; Tây Ninh đón gần 100 người đi tour khép kín từ TP HCM...

Tour du lịch khép kín tới Cần Giờ lần đầu tiên xuất hiện tại TP HCM. Ảnh: Huỳnh Nhi

Thời kỳ bình thường mới của du lịch Việt

Ngày 11/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 để đưa cả nước sang trạng thái bình thường mới, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Sau đó một tuần, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hướng dẫn tạm thời thực hiện "bình thường mới" trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Cụ thể ở cả 4 cấp độ dịch, du lịch đều được phép hoạt động nhưng theo quy mô nhất định. Đặc biệt, khách du lịch không cần phải xét nghiệm nCoV, trừ khi điều tra dịch tễ đến từ vùng cấp độ 3 và 4 hoặc có triệu chứng ho, sốt, đau họng...

Sau hơn một tháng thực hiện bình thường mới, ngành du lịch đã có tín hiệu khởi sắc trở lại. Cụ thể tổng lượng du khách nội địa tháng 11 đạt 2,5 triệu lượt, tăng hơn 3 lần so với tháng 10 (750.000 lượt) và 9 lần so với tháng 9 (300.000 lượt). Nhiều địa phương như Lào Cai đón khoảng 55.450 lượt khách, Hà Nội 300.000 lượt, Khánh Hòa 28.500 nghìn lượt...

Đón khách quốc tế lần đầu sau 18 tháng

Ngày 17/11, chuyến bay của Vietnam Airlines đưa 29 khách Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Áo, CH Czech, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Thụy Điển, Nauy, Australia... trở lại Việt Nam, theo chương trình thí điểm đón khách có hộ chiếu vaccine. Đây là lần đầu tiên sau 18 tháng nước ta có số liệu về khách quốc tế. Tiếp theo đó là những chuyến bay đến Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa. Tính đến 6/12, số lượng khách quốc tế là 1.179 người.

Những khách Hàn Quốc đầu tiên trở lại Phú Quốc. Ảnh: Dương Đông

Tháng 1/2022, Việt Nam bước sang giai đoạn 2 của chương trình thí điểm đón khách quốc tế, với sự tham gia của Quảng Ninh, Đà Nẵng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất thêm hai địa phương đón khách là Bình Định, TP HCM và mở rộng hình thức đón khách bằng đường bộ, đường biển.

Kỳ vọng trong năm tới, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng có rất nhiều tín hiệu tốt để khẳng định ngành du lịch Việt Nam sớm phục hồi. Cụ thể các hãng lữ hành, hãng hàng không thông tin rằng sẽ có số lượng khá lớn khách quốc tế trở lại trong thời gian tới, tập trung vào các thị trường Đông Bắc Á, tiến tới châu Âu, cụ thể là Nga.

