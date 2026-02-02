Nadal: 'Djokovic đã tạo nên lịch sử'

AustraliaTay vợt huyền thoại Rafael Nadal chúc mừng Novak Djokovic sau trận chung kết Australia Mở rộng, gọi đối thủ Serbia là người làm nên lịch sử.

"Chúc mừng chiến thắng của Alcaraz và chúc mừng Nole đã vào chung kết ở Melbourne một lần nữa. Anh tiếp tục tạo nên lịch sử cho môn thể thao này. Cảm ơn những lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay", Nadal viết trên mạng xã hội sau khi xem trận chung kết Australia Mở rộng giữa Alcaraz và Djokovic tối 1/2.

Nadal là khách mời danh dự của Australia Mở rộng cho trận đấu cuối cùng tại giải. Anh chứng kiến hậu bối đồng hương Alcaraz phá kỷ lục khi trở thành tay vợt trẻ nhất sưu tập trọn bộ Grand Slam trong Kỷ nguyên Mở. Trong trận đấu Nadal dự khán hôm 1/2, kình địch một thời Djokovic suýt trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất trong lịch sử Australia Mở rộng.

Nadal (thứ ba từ trái sang, hàng dưới) dự khán chung kết Australia Mở rộng trên sân Rod Laver, thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia tối 2/1/2026. Ảnh: Reuters

Ở giữa trận, Nadal và Djokovic có màn tương tác thú vị khi siêu sao Serbia hỏi xem đồng nghiệp cũ có muốn xuống sân thi đấu với Alcaraz hay không. Nadal đáp lại Djokovic bằng nụ cười tươi. Khi Nole đánh hỏng điểm cuối cùng và thua trận, máy quay hướng về Nadal và huyền thoại Tây Ban Nha không ăn mừng, thậm chí lắc đầu thất vọng, dù là đồng hương với Alcaraz.

"Thực ra đây là trận đấu mà cả hai đều xứng đáng lên ngôi", Nadal nói trong cuộc phỏng vấn trước trận, khi được hỏi dự đoán người chiến thắng. "Tôi không muốn dự đoán, luôn là như vậy. Nhưng nếu bạn bắt tôi phải chọn, tôi sẽ chọn Alcaraz vì sự gần gũi với cậu ấy".

Trong bài phát biểu ở lễ trao giải, Djokovic gọi Nadal là huyền thoại, cảm ơn sự xuất hiện của kình địch một thời trên khán đài. Anh cũng đùa rằng có cảm giác như phải một mình chống lại hai nhà vô địch vĩ đại người Tây Ban Nha.

Alcaraz 3-1 Djokovic Diễn biến chính trận Alcaraz - Djokovic hôm 1/2.

Nadal chơi 60 trận chính thức với Djokovic trong sự nghiệp, nhiều nhất trong lịch sử các cuộc đối đầu đơn nam Kỷ nguyên Mở. Djokovic dẫn Nadal 31-29 về thành tích đối đầu. Còn về danh hiệu Grand Slam đơn nam, tỷ số giữa hai huyền thoại này là 24-22 nghiêng về Djokovic.

Thất bại của Nole hôm 1/2 khiến anh mất chuỗi toàn thắng ở chung kết Australia Mở rộng. Nadal trở thành người duy nhất trong "Big 3" không thua chung kết lần nào ở một sự kiện Grand Slam, đó là chuỗi 14 chức vô địch trong 14 trận chung kết Roland Garros. Người còn lại trong bộ ba huyền thoại là Roger Federer từng thua chính Nadal ở chung kết Wimbledon, Grand Slam sở trường mà tay vợt Thụy Sĩ tám lần nâng cup.

Vy Anh