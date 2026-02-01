Djokovic mời Nadal xuống đánh chung kết với Alcaraz

Novak Djokovic gây chú ý khi quay lên khán đài hỏi Rafael Nadal có muốn vào sân thi đấu với Carlos Alcaraz, trong trận chung kết Australia Mở rộng 2026.

Tình huống xảy ra ở đầu set bốn, trận chung kết đơn nam giữa Djokovic và Carlos Alcaraz trên sân Rod Laver tối 1/2. Khi vừa đổi sân, Djokovic nhìn thấy Nadal ngồi hàng ghế đầu, vỗ tay sau một pha bóng hay. Tay vợt Serbia mỉm cười, hướng ánh mắt lên phía kỳ phùng địch thủ và nói đùa: "Anh có muốn vào đánh không, Rafa?".

Djokovic mời Nadal xuống sân ở chung kết gặp Alcaraz tại Australia Mở rộng trên sân Rod Laver, thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia tối 2/1/2026. Ảnh: chụp màn hình

Khoảnh khắc này nhanh chóng được máy quay bắt trọn và lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Nadal bật cười trước lời đề nghị, trong khi khán giả trên sân Rod Laver phản ứng thích thú. Tay vợt có biệt danh "Vua đất nện" không xuống sân, nhưng hình ảnh hai huyền thoại tương tác ngay giữa trận chung kết tạo nên điểm nhấn.

Nadal có mặt trên khán đài với tư cách khán giả, theo dõi trận đấu giữa đàn em đồng hương Alcaraz và đối thủ nhiều duyên nợ Djokovic. Trước trận chung kết, Nadal cho biết anh không đặt nặng việc đứng về bên nào. Nhưng cựu tay vợt 39 tuổi cũng thừa nhận nếu phải chọn, sẽ ủng hộ Alcaraz.

Chủ nhân 22 Grand Slam đã chơi 60 trận chính thức với Djokovic trong sự nghiệp, nhiều nhất trong lịch sử các cuộc đối đầu đơn nam Kỷ nguyên Mở. Djokovic dẫn Nadal 31-29 về thành tích đối đầu. Còn về danh hiệu Grand Slam đơn nam, tỷ số giữa hai huyền thoại này là 24-22 nghiêng về Djokovic.

Trận chung kết Australia Mở rộng 2026 diễn ra khi cả hai tay vợt trên sân đều đứng trước những cột mốc lịch sử. Djokovic hướng tới danh hiệu Australia Mở rộng thứ 11 và Grand Slam thứ 25, trong khi Alcaraz đặt mục tiêu trở thành tay vợt trẻ nhất hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam. Djokovic khởi đầu tốt khi thắng set một 6-2, nhưng sau đó Alcaraz lật ngược thế trận với các tỷ số 6-2, 6-3 và 7-5 ở ba set còn lại.

Suốt trận đấu, Nadal thường xuyên được máy quay hướng tới. Ông theo dõi các diễn biến quan trọng, chép miệng và vỗ tay trước những pha bóng hay. Khán đài còn có nhiều người nổi tiếng khác, như diễn viên Liam Hemsworth, ca sĩ Châu Kiệt Luân (Jay Chou), hay các tỷ phú Lindsay Fox, Larry Kestelman.

Sau trận, Djokovic tiếp tục nhắc tới Nadal trong bài phát biểu nhận giải á quân. Tay vợt Serbia công khai gửi lời chào tới "huyền thoại Rafa" ngồi trên khán đài, khiến khán giả trên sân đồng loạt vỗ tay. "Thật tuyệt khi thấy anh ở đó mà không phải dưới đây", Djokovic lại nói vui. "Cảm ơn anh đã đến, nhưng tôi có cảm giác hai anh em này hợp lại đấu tôi hôm nay".

Hoàng An (theo Fox Sports)