Mỹ xem xét đề xuất chuyển rocket tầm xa cho Ukraine

Lầu Năm Góc đang cân nhắc đề xuất của tập đoàn quốc phòng Boeing, trong đó có cung cấp rocket dẫn đường GLSDB tầm bắn 150 km cho Ukraine.

Các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ hôm 28/11 tiết lộ Boeing đang đề xuất nhiều phương án nhằm khởi động dây chuyền sản xuất các loại đạn pháo và tên lửa để cung cấp cho Ukraine và các nước đồng minh của Mỹ tại Đông Âu.

Một trong những phương án đang được Lầu Năm Góc xem xét là cung cấp Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) cho Kiev, trong bối cảnh kho dự trữ vũ khí của Mỹ và đồng minh đang cạn dần, còn Ukraine ngày càng cần nhiều vũ khí dẫn đường hiện đại.

Thiết kế quả đạn GLSDB với bom GBU-39 gắn trên rocket M26. Đồ họa: SAAB.

GLSDB kết hợp rocket M26 với bom đường kính nhỏ GBU-39, cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách 150 km với độ chính xác cao. Loại vũ khí này có thể giúp Ukraine tấn công nhiều mục tiêu của Nga ở ngoài tầm bắn của pháo phản lực HIMARS, trong bối cảnh Washington vẫn từ chối cung cấp tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS cho Kiev.

Ba nguồn tin am hiểu kế hoạch cho biết những hệ thống GLSDB đầu tiên có thể được bàn giao ngay từ đầu năm 2023. "Vấn đề là triển khai số lượng lớn khí tài với mức giá rẻ. Kho dự trữ vũ khí cạn dần, đang ở mức tương đối thấp so với quy mô cần thiết để răn đe đối thủ ngang hàng, khiến Washington phải vội vã tìm kiếm nguồn bổ sung", Tom Karako, chuyên gia an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Mỹ, nêu quan điểm.

Một số hệ thống GLSDB đã được chế tạo, nhưng còn nhiều trở ngại trước khi giới chức Mỹ có thể đặt mua loại vũ khí này. Kế hoạch của Boeing đòi hỏi Lầu Năm Góc cấp giấy miễn trừ giai đoạn nghiên cứu giá cả, động thái khiến quân đội Mỹ không thể tiến hành đánh giá để bảo đảm mức chi phí hợp lý nhất khi ký hợp đồng. Thỏa thuận cũng yêu cầu ít nhất 6 nhà cung cấp phải đẩy nhanh tiến độ bàn giao linh kiện và dịch vụ hỗ trợ để bảo đảm tốc độ xuất xưởng.

Phát ngôn viên Boeing từ chối bình luận về thông tin.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Tim Gorman từ chối đề cập "những vũ khí cụ thể được viện trợ cho Ukraine", nhưng nhấn mạnh Washington và các đồng minh đang xem xét "những hệ thống phù hợp nhất" với Kiev.

GLSDB là dự án hợp tác triển khai từ năm 2019 giữa Boeing với tập đoàn quốc phòng SAAB của Thụy Điển. Theo đề xuất của Boeing, các linh kiện chính của GLSDB sẽ được lấy từ kho dự trữ hiện nay của quân đội Mỹ.

Đạn GLSDB được dẫn đường bằng vệ tinh, có thể chống chịu một số biện pháp chế áp điện tử và hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết. Mỹ còn khá nhiều rocket M26, trong khi mỗi quả bom GBU-39 có giá khoảng 40.000 USD, khiến hệ thống GLSDB hoàn chỉnh có giá rẻ và sẵn hàng hơn nhiều so với nhiều vũ khí dẫn đường của Mỹ.

Vũ Anh (Theo Reuters)