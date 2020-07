Mỹ xem xét cấm nhập cảnh 92 triệu đảng viên Trung Quốc

Các quan chức chính quyền Trump đang xem xét lệnh cấm nhập cảnh với các đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc và thành viên gia đình họ, theo NYTimes.

Tờ New York Times hôm 15/7 dẫn 4 nguồn tin giấu tên cho biết lệnh cấm vào Mỹ đối với toàn bộ thành viên đảng Cộng sản Trung Quốc và người thân đang được các quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump xem xét. Lệnh cấm đang ở dạng dự thảo và vẫn có thể bị Trump bác bỏ.

Dự thảo lệnh cấm cũng cho phép Mỹ thu hồi thị thực của các đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc và các thành viên gia đình họ. Lệnh này cũng nhắm tới các sĩ quan quân đội Trung Quốc và ban giám đốc các tập đoàn nhà nước, dù phần lớn họ có thể là đảng viên.

Lệnh này sẽ trích dẫn một quy chế trong Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch mà chính quyền Trump từng sử dụng năm 2017 để áp lệnh cấm đi lại đối với một số quốc gia có dân số chủ yếu theo đạo Hồi. Quy chế trao cho Tổng thống quyền tạm thời để ngăn những người nước ngoài bị coi là "bất lợi" cho đất nước nhập cảnh vào Mỹ.

Các quan chức Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Bộ An ninh Nội địa Mỹ được cho là đang tham gia vào quá trình thảo luận lệnh cấm.

Mỹ gần đây tăng cường chỉ trích Trung Quốc, cho rằng các đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc giữ vai trò chủ chốt trong hệ thống lãnh đạo nước này phải chịu trách nhiệm trước những cáo buộc như che giấu đại dịch Covid-19 ở giai đoạn đầu, giam khoảng một triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và gây tổn hại đến quyền tự trị của Hong Kong khi thông qua luật an ninh với đặc khu.

Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao từ chối bình luận về thông tin trên, trong khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ không phản hồi yêu cầu bình luận.

Một phiên họp của quốc hội Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh tháng 3/2018. Ảnh: Reuters.

Lệnh cấm nếu được thông qua sẽ vấp phải một số vấn đề khi thực hiện, vì đảng Cộng sản Trung Quốc có 92 triệu đảng viên và chính phủ Mỹ nhiều khả năng không biết ai là đảng viên trong phần lớn hàng triệu công dân Trung Quốc đến Mỹ, NYTimes lưu ý.

Quyết định này nếu thành hiện thực sẽ được coi là động thái quyết liệt nhất của Mỹ nhắm vào Trung Quốc kể từ khi hai nước bắt đầu chiến tranh thương mại năm 2018. Nó cũng sẽ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Trung, làm dấy lên lo ngại về một cuộc "Chiến tranh Lạnh" mới giữa hai cường quốc.

Căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng leo thang trong những tuần gần đây do Bắc Kinh áp luật an ninh Hong Kong cũng như tranh cãi về công ty viễn thông Huawei, vốn bị Mỹ cáo buộc là mối đe dọa an ninh.

Trump hôm 15/7 cho biết ông không loại trừ biện pháp trừng phạt bổ sung đối với quan chức Trung Quốc sau khi ký ban hành Đạo luật Tự trị Hong Kong. Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo Mỹ cũng sẽ hạn chế thị thực đối với một số nhân viên các công ty Trung Quốc, bao gồm Huawei.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua triệu Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Terry Branstad để phản đối các lệnh trừng phạt của Washington xoay quanh luật an ninh Hong Kong và chỉ trích Mỹ "can thiệp thô bạo" các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nước này sẽ thực hiện các phản ứng cần thiết đối với "hành động sai trái" của Mỹ, bao gồm trừng phạt các thực thể và cá nhân Mỹ.

