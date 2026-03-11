Mỹ tuyên bố phá hủy 16 tàu rải thủy lôi Iran gần Eo biển Hormuz

Mỹ thông báo phá hủy 16 tàu rải thủy lôi Iran gần Eo biển Hormuz, trong khi ông Trump cảnh báo Tehran không được phong tỏa tuyến hàng hải này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, hôm 10/3 đăng video ghi lại cảnh nhiều tàu bị đánh trúng và phát nổ khi đang neo đậu tại cầu cảng, nhưng không rõ địa điểm cụ thể. "Các lực lượng Mỹ đã phá hủy nhiều tàu hải quân Iran, trong đó có 16 tàu rải thủy lôi gần Eo biển Hormuz", CENTCOM cho hay.

Tổng thống Donald Trump trước đó nói quân đội Mỹ đã "phá hủy hoàn toàn 10 tàu thủy lôi không hoạt động", thêm rằng ông không nhận được báo cáo nào về thông tin Iran bắt đầu rải thủy lôi ở Eo biển Hormuz. "Nếu đã rải thủy lôi, họ phải lập tức gỡ bỏ, nếu không Iran sẽ gánh hậu quả quân sự ở mức chưa từng thấy", lãnh đạo Mỹ cảnh báo.

Mỹ nói phá hủy 16 tàu rải thủy lôi Iran gần Eo biển Hormuz Các tàu Iran bị Mỹ tấn công hôm 10/3. Video: CENTCOM

Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh Mỹ đang sử dụng những tên lửa mà họ từng triển khai để tấn công xuồng nghi buôn lậu ma túy trên vùng biển Caribe để "loại bỏ mọi tàu rải thủy lôi trong eo biển Vùng Vịnh. "Chúng sẽ bị xử lý nhanh chóng và gọn ghẽ", ông nói.

Iran chưa lên tiếng về thông tin này.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hồi đầu tháng tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ tấn công phương tiện đi qua tuyến hàng hải huyết mạch này, động thái khiến giá dầu biến động mạnh do hoạt động vận tải gần như bị đình trệ. IRGC ngày 9/3 cảnh báo Trung Đông sẽ không thể xuất khẩu "dù chỉ một lít dầu" nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công đất nước họ.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine nói rằng các đơn vị tại Trung Đông sẽ xem xét loạt phương án hộ tống tàu bè qua Eo biển Hormuz nếu có lệnh. Tuy nhiên, hải quân Mỹ đến nay vẫn từ chối các yêu cầu từ ngành vận tải biển về việc hộ tống tàu hàng qua tuyến hàng hải này, theo các nguồn tin của Reuters.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 10/3 đăng trên X rằng hải quân Mỹ đã hộ tống thành công một tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz, nhưng sau đó xóa bài viết.

"Mỹ chưa từng hộ tống tàu chở dầu nào qua Eo biển Hormuz. Một video đã bị xóa khỏi tài khoản X của Bộ trưởng Wright do nhân viên bộ sử dụng chú thích không chính xác", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Vị trí Eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

IRGC cũng phủ nhận tàu chở dầu được hộ tống qua khu vực. "Mọi động thái di chuyển của hạm đội Mỹ và đồng minh đều sẽ bị tên lửa và máy bay không người lái của chúng tôi chặn đứng", phát ngôn viên IRGC Ali Mohammad Naini tuyên bố.

Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng trên khắp Trung Đông, trong đó Iran ghi nhận hơn 1.200 người chết. Thị trường chứng khoán khởi sắc và giá dầu giảm 5% sau khi ông Trump nói chiến sự sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, những tuyên bố cứng rắn của Iran sau đó cùng diễn biến chiến sự khó lường đã khiến giá dầu tăng trở lại.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)