Mỹ tuyên bố đã đánh chìm hơn 30 tàu Iran

Tư lệnh Mỹ thông báo quân đội nước này đã đánh chìm hơn 30 tàu Iran kể từ đầu chiến dịch và số lượng các vụ phóng tên lửa, UAV của Tehran đã giảm mạnh.

"Hiện đã có 30 tàu", đô đốc Mỹ Brad Cooper đề cập số lượng tàu Iran bị chìm trong cuộc họp báo hôm 5/3. "Trong vòng vài giờ qua, chúng tôi đã đánh trúng một tàu chở máy bay không người lái (UAV) của Iran, có kích thước tương đương tàu sân bay thời Thế chiến II. Nó đang bốc cháy ngay lúc này".

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, thêm rằng số lượng các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV của Iran đã lần lượt giảm 90% và 83% so với ngày đầu tiên xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Mỹ tuyên bố đánh chìm hơn 30 tàu Iran Các tàu Iran bị Mỹ tập kích trong video đăng ngày 4/3. Video: CENTCOM

Theo ông Cooper, Mỹ đã tập kích 200 mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Iran trong 72 giờ qua, thả hàng chục quả bom vào các bệ phóng tên lửa đạn đạo và đánh trúng cơ quan tương đương Bộ Tư lệnh Không gian của đối phương.

Đô đốc Mỹ tiết lộ rằng quân đội nước này đã đưa vào sử dụng "một số năng lực mới" trong xung đột với Iran, song không nêu cụ thể. Ông cũng cho biết Washington hiện không chỉ sử dụng vũ khí đắt tiền để đánh chặn những quả đạn giá rẻ của Tehran.

"Cách đây vài năm, quý vị luôn nghe thấy rằng 'chúng tôi đang bắn rơi UAV trị giá 50.000 USD bằng tên lửa hai triệu USD'. Ngày nay, chúng tôi dành rất nhiều thời gian để hạ UAV 100.000 USD bằng những loại vũ khí có giá 10.000 USD", quan chức này cho hay.

Đô đốc Cooper cũng cho biết UAV LUCAS, vũ khí được Mỹ phát triển bằng cách sao chép đảo ngược từ dòng Shahed thu được của Iran, đang đóng vai trò "không thể thiếu" trong chiến dịch. Xung đột với Iran là lần đầu tiên mẫu phi cơ này được sử dụng trong thực chiến.

Đô đốc Cooper phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở CENTCOM ở Florida, Mỹ hôm 5/3. Ảnh: AFP

Quân đội Mỹ và Israel sáng 28/2 phát động chiến dịch tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Các cuộc tấn công của Mỹ - Israel đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và loạt quan chức cấp cao thiệt mạng. Iran mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel, cũng như hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông.

Phá hủy năng lực tên lửa và hải quân của Iran là hai trong số các mục tiêu mà Washington đề ra cho chiến dịch. Ông Cooper tuyên bố Mỹ không chỉ nhắm mục tiêu vào tên lửa Iran, mà còn muốn "san bằng nền tảng công nghiệp về tên lửa đạn đạo" của Tehran.

"Khi chuyển sang giai đoạn mới của chiến dịch, chúng tôi sẽ phá hủy một cách có hệ thống năng lực sản xuất tên lửa của Iran trong tương lai", Tư lệnh CENTCOM cho hay.

Phạm Giang (Theo AFP, CNN)