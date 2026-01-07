Mỹ từ chối cấp visa cho 14 VĐV Ethiopia

Việc phần lớn đội tuyển trẻ không được cấp visa vào Mỹ khiến Ethiopia - quốc gia giàu truyền thống nhất môn chạy việt dã - đứng trước nguy cơ lần đầu trắng tay giải thế giới sau hơn 40 năm.

Theo trang LetsRun.com, Đại sứ quán Mỹ tại Addis Ababa đã từ chối cấp visa cho 14 trong tổng số 18 VĐV U20 của Ethiopia trước thềm giải vô địch việt dã thế giới (World Cross Country Championships) diễn ra cuối tuần này tại Tallahassee, bang Florida. Quyết định này có thể chấm dứt chuỗi 44 năm liên tiếp Ethiopia giành huy chương ở giải đấu danh giá này.

Liên đoàn điền kinh Ethiopia xác nhận chỉ có bốn VĐV U20 được chấp thuận visa, trong đó duy nhất một nam VĐV trẻ - Ayele Sewnet - đủ điều kiện tham dự các nội dung cá nhân. Ngoài ra, hai thành viên nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x2km và bốn VĐV đội tuyển quốc gia cũng bị ảnh hưởng bởi việc trượt visa.

Năm VĐV Ethiopia dẫn đầu nhóm đầu ở nội dung 8 km U20 nam tại Giải vô địch việt dã thế giới 2023 ở Bathurst, Australia. Ảnh: Flickr

Ethiopia ban đầu dự kiến cử đội hình đầy đủ gồm sáu nam và sáu nữ ở mỗi nhóm tuổi. Tuy nhiên, với quy định cần tối thiểu bốn VĐV để tính điểm đồng đội, quốc gia Đông Phi sẽ không thể có kết quả đồng đội ở cả hai nội dung U20 nam và nữ.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tình hình bớt nghiêm trọng hơn. Ethiopia đã kịp thời thay thế các VĐV bị từ chối visa bằng những người đã có thị thực hợp lệ hoặc đang sinh sống, tập luyện tại Mỹ, qua đó vẫn đủ quân số cho các nội dung nam, nữ và tiếp sức hỗn hợp.

Liên đoàn điền kinh Ethiopia cho biết hồ sơ xin visa được nộp từ ngày 12/12, khoảng một tháng sau giải việt dã quốc gia. Trong số 34 hồ sơ ban đầu, có tới 23 bị từ chối. Đợt nộp bổ sung sau đó vài tuần cũng không mang lại kết quả khả quan. Theo Canadian Running Magazine, phía Ethiopia không nhận được bất kỳ lời giải thích chính thức nào từ phía Mỹ về lý do từ chối visa.

Ethiopia không phải trường hợp duy nhất gặp khó khăn. Eritrea - quốc gia từng cử nhiều VĐV tham dự hai kỳ World Cross Country gần nhất - sẽ không thể góp mặt ở kỳ giải năm 2026 sau khi bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh hoàn toàn vào Mỹ theo sắc lệnh ban hành tháng 6/2025 của Tổng thống Donald Trump.

Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics) cho biết đã nắm được sự việc từ giữa tháng 12. Chủ tịch Sebastian Coe khẳng định đang phối hợp với Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ nhằm tìm giải pháp. "Nếu tổ chức Giải vô địch việt dã thế giới, việc có Ethiopia tham dự là điều hết sức quan trọng, xét đến lịch sử và tầm ảnh hưởng của họ", ông Coe nhấn mạnh.

Vấn đề visa vốn không mới tại các sự kiện thể thao quốc tế, song đang làm dấy lên lo ngại trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị đăng cai nhiều giải đấu lớn trong những năm tới, bao gồm giải vô địch điền kinh U20 thế giới 2026 tại Eugene và Olympic Los Angeles 2028.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)