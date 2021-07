Mỹ treo giải thưởng từ bánh rán đến triệu đô cho người tiêm vaccine

Từ chương trình bốc thăm may mắn, quay xổ số đến các suất học bổng hàng trăm nghìn USD, Mỹ đang làm mọi cách để khuyến khích dân tiêm vaccine.

Tuần đầu tháng 7, Massachusetts và Michigan trở thành hai bang mới nhất triển khai chiến dịch quay xổ số cho người dân tiêm vaccine Covid-19. Nhà chức trách giới thiệu các chương trình hấp dẫn như "Tiêm chủng thưởng tiền" hay "Vaccine cho người chiến thắng". Thống đốc West Virginia Jim Justice thậm chí lấy hình ảnh chú chó bull của mình ra để kêu gọi công chúng tiêm vaccine.

Tại Massachusetts, người trưởng thành đã tiêm chủng đầy đủ có cơ hội đoạt giải thưởng một triệu USD. Thiếu niên 12-17 tuổi có thể nhận một trong 5 suất học bổng toàn phần trị giá 300.000 USD tại bất cứ trường đại học, cao đẳng nào. Đến nay, 73% dân số trưởng thành và 60% thanh thiếu niên tại bang đã chủng ngừa.

Michigan cho phép người dân tiêm ít nhất một liều vaccine quay số may mắn, giải thưởng là 50.000 USD. Họ cũng có cơ hội nhận bức tranh trị giá một hoặc hai triệu USD. Người từ 12-17 tuổi có thể giành học bổng 4 năm, trợ cấp là 55.000 USD. Hiện bang đã tiêm chủng cho 58% người trưởng thành và 32% thanh thiếu niên.

Độ hiệu quả của các chương trình quay số trúng thưởng còn là câu hỏi lớn. Một số bang ghi nhận tín hiệu tích cực sau khi bắt đầu triển khai. Ở nơi khác, như Ohio, người dân vẫn tỏ ra thờ ơ trước các ưu đãi. Chương trình xổ số sau đó bị hủy bỏ. Thống đốc Asa Hutchinson của Arkansas tuần trước cho biết các biện pháp kích thích tiêm chủng "không còn đạt hiệu quả như mong muốn", dự kiến chấm dứt trong thời gian tới.

Thống đốc Gavin Newsom của California trao giải 50.000 USD cho người tiêm vaccine may mắn trong chương trình xổ số "Vaccine cho người chiến thắng". Ảnh: Reuters

Ở Alabama - nơi chỉ một phần ba tổng số cư dân đã tiêm chủng đầy đủ, trường đua Talladega Superspeedway tổ chức các buổi tiêm vaccine miễn phí. Trong đó, người từ 16 tuổi trở lên được phép lái thử ô tô trên đường đua nếu tham gia chủng ngừa.

Giải thưởng tiền mặt được nhiều người ưa chuộng, song một số bang lựa chọn cách khuyến khích tiêm phòng sáng tạo hơn. Delaware miễn thuế cầu đường cho người dân tiêm vaccine. Ở Indiana, bất cứ ai đến chủng ngừa đều được tặng một hộp bánh quy. Tại Maine, công dân tiêm phòng vào ngày Quốc khánh 4/7 sẽ nhận một USD. Phần thưởng sau tiêm vaccine ở New Jersey là bữa tối tại dinh Thống đốc.

Nhiều công ty tư nhân, trong đó có các ứng dụng hẹn hò, chuỗi tạp hóa và hiệu thuốc, tiếp tục tặng voucher giảm giá cho người tiêm phòng. Hệ thống thức ăn nhanh Krispy Kreme đang phát bánh rán miễn phí cho những khách hàng đầu tiên xuất trình chứng chỉ tiêm chủng.

Hãng hàng không United Airlines vừa hoàn thành chiến dịch rút thăm trúng thưởng một chuyến du lịch miễn phí vòng quanh thế giới một năm. Chuỗi bán lẻ Kroger tặng một triệu USD và thẻ mua sắm miễn phí một năm với khách hàng may mắn đã chủng ngừa.

West Virginia phát động chiến dịch "Do It For Babydog" (Tiêm chủng vì Babydog), với gương mặt đại diện là chú chó cưng của Thống đốc Jim Justice. Babydog từ lâu nổi tiếng và được nhiều người yêu quý vì dự đoán trúng kết quả của nhiều trận bóng bầu dục.

"Nếu bạn không tiêm vaccine vì tôi, vì gia đình, hãy tiêm vì Babydog. Chú chó rất muốn bạn tiêm phòng đấy", Justice phát biểu.

