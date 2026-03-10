Mỹ tốn 5,6 tỷ USD đạn dược trong hai ngày đầu tấn công Iran

Mỹ tốn 5,6 tỷ USD đạn dược trong hai ngày đầu, đang đề xuất bổ sung hàng chục tỷ USD để duy trì chiến dịch tại Iran, theo Washington Post.

Washington Post hôm nay dẫn ba nguồn tin là quan chức Mỹ giấu tên do tính chất nhạy cảm, cho biết Lầu Năm Góc đã tốn 5,6 tỷ USD tiền đạn dược trong hai ngày đầu mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong bản ước tính được gửi tới quốc hội ngày 9/3.

Theo giới quan sát, con số 5,6 tỷ USD cho hai ngày đầu chiến sự nhiều khả năng khiến quốc hội Mỹ thêm lo ngại về việc quân đội dùng hết rất nhanh lượng vũ khí tối tân vốn hạn chế cho chiến dịch tại Iran, làm suy giảm năng lực sẵn sàng chiến đấu của Washington.

Các nguồn tin không nêu chi tiết về số lượng, loại vũ khí được sử dụng trong hai ngày đầu. Lầu Năm Góc chưa xác nhận thông tin về bản ước tính. Khi được hỏi về mức dự trữ vũ khí, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định Bộ Quốc phòng "có mọi thứ cần thiết để thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào, vào thời điểm và địa điểm do Tổng thống chọn, trên bất kỳ khung thời gian nào".

Các nguồn tin cũng cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ sớm trình quốc hội đề xuất ngân sách quốc phòng bổ sung với quy mô lên tới hàng chục tỷ USD để duy trì chiến dịch.

Đề xuất này nhiều khả năng cũng sẽ vấp phải phản đối từ các nghị sĩ Dân chủ, trong bối cảnh những nỗ lực từ họ nhằm kiềm chế chính quyền mở rộng hành động quân sự ở Iran đến nay không đạt kết quả.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine tuần trước cho biết lực lượng Mỹ đang giảm dần phụ thuộc vào vũ khí tầm xa chính xác cao trong chiến dịch và sẽ tăng sử dụng bom dẫn đường bằng laser khi mở rộng phạm vi không kích vào các mục tiêu nằm sâu trong lục địa Iran, sau khi giành ưu thế trên không.

Mark Cancian, chuyên gia vũ khí Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), nhận định việc Mỹ giảm sử dụng vũ khí tầm xa sẽ làm giảm đáng kể chi phí cho mỗi cuộc không kích, từ hàng triệu USD cho mỗi quả đạn xuống dưới 100.000 USD trong một số trường hợp.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, máy bay không người lái tự sát vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực.

Quốc hội Mỹ cuối tháng 12/2025 thông qua dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng kỷ lục 901 tỷ USD, trong đó tăng 4% lương binh sĩ, tiền mua sắm thiết bị và các nỗ lực khác nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh với những đối thủ như Nga, Trung Quốc.

Tuy nhiên, phần lớn khoản chi trong chiến dịch tấn công Iran chưa được đưa vào ngân sách quốc phòng hiện tại, do đó chính phủ Mỹ sẽ cần đảm bảo thêm nguồn bổ sung. CSIS nhận định Lầu Năm Góc có thể phải đề nghị quốc hội Mỹ cấp thêm hoặc điều chỉnh ngân sách để trang trải chi phí.

